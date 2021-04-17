الشارقة يقتنص درع رجال اليد بأرقام قياسية

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

حافظ فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة على لقب الدوري العام لهذا الموسم بالعلامة الكاملة 60 نقطة، وهو إنجاز يتكرر لموسمين متتاليين وبسجلٍ خالٍ من الهزائم خلال مشواره بالبطولة الأطول والأقوى بموسم أقوياء اليد، ويحسب لرجال الشارقة مواصلة سلسلة أرقامهم القياسية بفوزهم بالبطولة للسنة الخامسة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخ مشوارهم بالبطولة (رقم قياسي)، الذي حسمه الشارقة مبكراً مطلع الشهر الجاري، قبل جولتين من النهاية، وكانت البطولة قد انطلقت بالموسم 1977/1976، ووصلت بنسختها الـ 44 إلى هذا الموسم.وواصل الشارقة سلسلة أرقامه القياسية، بتسجيله الانتصار الـ 38 على التوالي، وبهذا الفوز يكون قد أضافه إلى بطولة كأس الإمارات باكورة هذا الموسم ويتطلع للثلاثية بفوزه بكأس رئيس الدولة الأغلى بالموسم والذي سينطلق في 20 الجاري.

احتفالية

واحتفل مجلس إدارة الشارقة ومحبي الفريق أول من أمس، بأبنائهم أصحاب الإنجاز عقب فوزهم العريض 23/36 والشوط الأول 18/10، على ضيفهم فريق الظفرة، بختام الجولة 22 والختامية للبطولة، وشهد الاحتفالية وشارك بالتتويج العديد من القيادات الرياضية بمقدمتهم خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، ومحمد عبد الكريم جلفار الرئيس السابق للاتحاد، وسالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وخميس السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، والعديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب العديد من مسؤولي الشارقة ومنهم محمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة.

الوصيف

وعقب ختام الجولة الأخيرة بالبطولة والتي أقيمت أول من أمس، حجز فريق العين المركز الثاني برصيد 49 نقطة رغم خسارته أمام النصر 25/31 ليحتل النصر المركز الرابع برصيد 47 نقطة، واحتل شباب الأهلي المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر الرابع برصيد 47 نقطة، عقب فوز شباب الأهلي على الوصل بعقر دارهم 33/27 والوصل سابعاً 40 نقطة، والجزيرة خامساً برصيد 45 نقطة عقب تعادلهم مع مليحة 26/26، ليستمر مليحة بمركزه السادس بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف عن الجزيرة، واحتل دبا الحصن المركز الثامن 30 نقطة بعد تعادله مع الوحدة 30/30 ليتقدم الوحدة للمركز التاسع 28 نقطة، وبني ياس عاشراً 26 نقطة والظفرة أخيراً 23 نقطة.

هدية

من جانبه، أهدى كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارة الألعاب الجماعية، الفوز بكأس ودرع الدوري، ثاني بطولات موسم اليد، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. كما أشاد المدفع بجهود منظومة العمل في النادي وبرئيس وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي. كما حث الفريق على مواصلة العمل للحفاظ على المكتسبات التي تحققت ومواصلة النجاحات وتحقيق الألقاب في جميع الاستحقاقات المحلية والخارجية، مؤكداً حرص إدارة النادي على دعم جميع الألعاب للاستمرار على منصات التتويج.

قائمة الأبطال

ضمت القائمة الذهبية للفريق كلاً من: اللاعبين طارق علي، أحمد بدر الحوسني، رحمه غالب، أحمد هلال، محمد إسماعيل، فراس محمد، إبراهيم القرص، أحمد إسماعيل، خليفة سلطان، ضاحي محمد، خالد سعيد، طارق شاهين، محمد عبدالله، مبارك عبدالله، أحمد عبدالله، سعود بلال، سيف علي، عبدالله عوض، محمود فايز، علي ميرزا، علي زين، حمد عبدالله، سهيل بن خالد، سعيد بن خالد، أحمد عاصم، وضم الجهاز الفني والإداري والطبي كلاً من: هاني شعبان مدرب الفريق، وجمعة العشر مساعد المدرب، وعلي حسين مدير الفريق وعمران عبدالله إداري الفريق، ووليد موجبر أخصائي العلاج.

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