محمد بن ثعلوب يشارك في عمومية «دولي الجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو دعوة هاتفية من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو التي تعقد في العاصمة المجرية بودابست يوم الخميس الثالث من يونيو المقبل، على هامش بطولة العالم للجودو للكبار التي تقام في بودابست خلال الفترة من 6 - 13 يونيو 2021، قبل دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021 المقبل.

وتم التفاكر خلال الاتصال بشأن إمكانية الاستفادة من الأكاديمية الإقليمية للاتحاد الدولي للجودو التي افتتحت أخيراً في قيرغيزستان على هامش بطولة آسيا وأوقيانوسيا من خلال توقيع اتفاقية عبر الاتحاد الدولي للجودو لابتعاث صفوة من اللاعبين الصاعدين من لاعبي المنتخبات الوطنية لمزيد من الصقل والاحتكاك مما ينعكس على الجودو الإماراتي، وتم الاتفاق على بحث الأمر عن طريق خبراء الاتحاد بما يسهم في ترجمة تلك الفكرة خلال الفترة المقبلة.

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