المدفع يتوج الشارقة بدرع اليد

المصدر: الشارقة - فائز بحبوج، تصوير- غلام كاركر

توج خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس الاتحاد، ومحمد عبد الكريم جلفار الرئيس السابق لاتحاد اليد، وخميس السويدي الرئيس السابق لإدارة نادي الشارقة، الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة بدرع اتحاد اليد بحصوله على المركز الأول بالبطولة بالعلامة الكاملة 60 نقطة عقب فوزه المستحق على فريق الظفرة بنتيجة 36/23.

واحتفلت إدارة الملك الشرقاوي بأبنائها الأبطال الذين أضافوا النجمة 15 خلال مشوارهم بالبطولة.

وحل فريق العين وصيفاً برصيد 49 نقطة رغم خسارته أمام النصر 25/31، وشباب الأهلي ثالثاً عقب فوزه على الوصل بنتيجة 33/27، والنصر رابعاً بفارق الأهداف عن شباب الأهلي برصيد 47 نقطة.

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