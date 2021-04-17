حتا يُتوّج بطلًا لكأس «شباب الطائرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توج حتا بطلاً لكأس الشباب للكرة الطائرة، بفوزه على شباب الأهلي (3-0) مساء أول من أمس، على ملعب صالة نادي المليحة، ليحقق «الإعصار» ثنائية الموسم الجاري.

وسبق أن توج حتا بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة للشباب، بفوزه في المباراة النهائية على النصر (3-2)، لتؤكد اللعبة على التطور الذي تشهده حالياً في النادي، تحت قيادة حيي البدواوي رئيس مجلس إدارة شركة حتا للألعاب الرياضية.

وقام بتتويج لاعبي حتا بكأس الشباب والميداليات الذهبية كل من عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، وعلي الفلاسي الأمين العام المساعد رئيس لجنة الأحداث الرياضية.

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