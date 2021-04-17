النصر والجزيرة في فاصلة سيدات اليد اليوم

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

تحتضن الصالة البنفسجية بنادي العين في التاسعة والنصف مساء اليوم موقعة النصر والجزيرة في المباراة الفاصلة بين الفريقين للفوز بدرع دوري سيدات اليد في موقعة من العيار الثقيل لا تقبل أنصاف الحلول ولا التعويض، ويسعى النصر للاحتفاظ باللقب والفوز به للمرة الثالثة على التوالي، ويأمل الجزيرة استعادة اللقب والذي توج به على مدار 5 مواسم سابقة، وأوراق الفريقين مكشوفة، ويقود فريق النصر المدرب البحريني سيد رضا، بينما تقود فريق الجزيرة التونسية نسيمة ضوب.

فاصلة حاسمة

وتمثل المباراة سيناريو للمرة الثالثة في البطولة بين قطبي اللعبة بدبي وأبوظبي، حيث التقى الفريقان في الدور الأولى، مارس الماضي، وحسم الجزيرة اللقاء لصالحه 47 - 26، وفي الدور الثاني ورغم فوز الجزيرة بنتيجة 29 - 27، إلا أن اتحاد اليد ووفق لوائح البطولة أعلن خسارته بنتيجة 0 - 10، لمخالفته لوائح البطولة بمشاركة لاعبة بصفوف سبق أن شاركت في لعبة أخرى وبموقع آخر، واعتبر فريق النصر هو الفائز ومنحه نقاط المباراة ليتساوى الفريقان بعدد النقاط ولكل منهما 8 نقاط، ويتم تحويل اللقب إلى مباراة فاصلة.

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