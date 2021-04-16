رئيسة الاتحاد الجورجي لبناء الأجسام تزور أكاديمية IFBB بدبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

استقبل العقيد (م) عبد الكريم سعيد رئيس أكاديمية IFBB لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي اتينا بلوبلوفا رئيسة الاتحاد الجورجي لبناء الأجسام في مقر الأكاديمية في دبي بحضور وليد عبد الكريم كبير المحاضرين ومدير الشؤون الفنية في الأكاديمية.

وخلال اللقاء شرح العقيد عبد الكريم سعيد النظام المتبع في تنظيم الدورات والنجاحات التي حققتها الأكاديمية خلال الست سنوات الماضية مما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجالها الأكاديمي بشهادة الاتحاد الدولي.

من جانبها أكدت اتينا بلوبلوفا تقديرها لنجاحات أكاديمية IFBB بدبي ودورها المهم في تطوير أداء ومستوى كل المدربين على مستوى الشرق الأوسط.

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