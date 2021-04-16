«الإمارات» ثالث «دي برابانتس بييل» للدراجات

المصدر: أبوظبي - وام

حقق ماتيو ترينتين من فريق الإمارات للدراجات الهوائية المركز الثالث في سباق دي برابانتس بييل البلجيكي في أول سباقات الأردين الكلاسيكية بفارق ثانيتين فقط عن توم بيدكوك (إينيوس ـ غرينادييرز) صاحب المركز الأول، وقبل 8 كم من خط النهاية، تمكن ترينتين من تجاوز مجموعة من أفضل الدراجين وقيادتهم على طول 25 كم، متقدماً بفارق 20 ثانية عن المجموعة مع وصولها إلى الدورة الأخيرة في مضمار أوفيريسي في بلجيكا.

وقال ترينتين: «تمكنت من التقدم بفارق جيد قبل وصولنا إلى الدورة الأخيرة، وكنت أقود الدراجة بوتيرة ممتازة، لكن المنافسة كانت قوية ولم أتمكن من الحفاظ على مركزي المتقدم. ومع وصول منافسيّ فان آرت وبيدكوك إلى جانبي، قررت تخفيف سرعتي بعض الشيء، بهدف استعادة طاقتي قبل وصولنا إلى خط النهاية لأحظى بفرصة الفوز بمركز في منصة التتويج».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز