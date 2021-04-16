بدء برنامج فحص أحزمة الجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي بدء برنامج فحص الأحزمة لموسم 2021، الذي يتم التقديم له اعتباراً من اليوم وحتى أول مايو المقبل، وقد تحدد يوم الخميس أول يوليو المقبل موعداً لإجراءات الفحص المقترح، والذي يسبقه في يونيو، إقامة ورشة عمل لشرح كافه التفاصيل المتعلقة ببرنامج الفحص لكل حزام.

وشكل الاتحاد لجنة فنية لهذا الغرض تتكون من عدد من الفنيين والتي ضمت أشرف حسين (6 دان) والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي (6 دان) والدكتور سلام خطط (4 دان) مقرراً لتلك اللجنة، على أن يتم تقديم استمارات الفحص باليد لعضو اللجنة الحكم الدولي أحمد البلوشي الذي سيكون جاهزاً للرد على استفسارات المتقدمين.

وقال محمد جاسم أمين السر العام المساعد إن التعميم أرسل لكافة الأندية وحددت استمارة التقديم بأن يكون المتقدم مقيداً في سجلات الاتحاد كلاعب أو مدرب أو حكم أو إداري، ومن شاركوا في مجال اللعبة لمدة عامين، وعليه اجتياز الفحص بنجاح، وتحددت فترات الأحزمة ما بين 6 شهور إلى 4 سنوات والحاصلين على آخر حزام من خارج الدولة يجب إبراز الشهادة الأصلية لآخر حزامين.. وأشار التعميم بالنسبة للاعبين عليه أن يكون قد شارك في البطولات المحلية، بما لا يقل عن 3 سنوات وشارك في 3 بطولات كل موسم، ولفئة الرجال عليه أن يكون شارك في بطولة كل موسم ويجب أن يجتاز الفحص بنجاح.

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