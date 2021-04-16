سلة الشارقة تنفرد بصدارة الكأس

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أسفرت مواجهات الجولة الثالثة لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، عن فوز الشارقة على النصر 85 ـ 81 على صالة نادي شباب الأهلي، وتمكن البطائح ولحساب المجموعة ذاتها من تحقيق الفوز على شباب الأهلي «81 ـ 71» في صالة نادي الوصل، ولحساب المجموعة الثانية، حقق الجزيرة فوزه الأول في البطولة بتخطيه العين بنتيجة «76 ـ 56» في صالة نادي بني ياس، وفي مباراة ثانية لنفس المجموعة نجح الوحدة في تخطي بني ياس بنتيجة 91 ـ 82 بعد الذهاب لشوط إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل «78 ـ 78» في مباراة استضافتها صالة نادي الجزيرة.

وبهذه النتائج ابتعد الشارقة في صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن ملاحقه البطائح، فيما بقي النصر وشباب الأهلي شريكين على المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وكان الوصل في الراحة في هذه الجولة وله نقطتان.

بدورهما فرض فريقا الوحدة والجزيرة نفسيهما شريكين للظفرة في صدارة فرق المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهم، علماً أن الظفرة خضع في هذه الجولة للراحة، ويتشارك العين وبني ياس في المركز الأخير برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ويقضي نظام البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي، بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، ويتأهل 4 فرق من كل مجموعة للدور ربع النهائي الذي ينطلق في 24 من أبريل الجاري، ويقام بنظام خروج المغلوب.

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