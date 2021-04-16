5 مباريات في ختام دوري اليد اليوم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يحتفل فريق كرة اليد بنادي الشارقة بعقر داره ووسط قيادته بدرع اتحاد كرة اليد بفوزه ببطولة دوري رجال اليد للموسم 2021 -2021، والذي حسمه قبل جولتين من الجولة الأخيرة التي يستقبل خلالها فريق الظفرة الأخير برصيد 22 نقطة.

ولم تغير نتيجة المباراة بمواقع طرفيها بسلم الترتيب العام والذي تحدد بين القمة والقاع، ويخوض الشارقة مباراته اليوم بطموح الفوز ليكمل مسيرته الناجحة بالبطولة والمحافظة على سجله نظيفاً من الخسائر ليصل للنقطة 60 تمثل العلامة الكاملة.

4 فرق

ويبرز إلى الواجهة صراع أربعة فرق لحجز المقعد الثالث بالبطولة، وهي (شباب الأهلي 44 نقطة والنصر 44 نقطة والجزيرة ومليحة ولكل منهما 43 نقطة) بعد أن حسم الشارقة اللقب حتى الآن 57 نقطة، والعين الوصافة برصيد 48 نقطة بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم العين مع مستضيفه النصر، ولكنها ستكون مهمة ومصيرية للعميد صاحب الأرض والضيافة والذي يتطلع للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث والتي سيرفع من خلالها رصيده إلى 47 نقطة، ولقاء الدور الأول عيناوي 26/‏‏23.

المركز الثالث

وبنفس الوقت ينشد فريق شباب الأهلي الثالث بفارق الأهداف 44 نقطة الفوز على الوصل السابع 39 نقطة، بعقر داره ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ويرد اعتباره لخسارته في الدور الأول 35- 32، ويبقى فارق الأهداف مع النصر إذا حالفهما الفوز هو الفارق بينهما لتحديد هوية المركز الثالث، وينتظر فريق مليحة نتيجة المباراتين السابقتين وتعثر كل من النصر وشباب الأهلي ليتقدم للمركز الثالث، وهو يمني الفوز بعقر داره على الجزيرة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، والحال نفسة يتطلع إليه فريق الجزيرة والذي سيسعى للفوز لحصد نقاط المباراة الثلاث تمنحه رفع رصيده إلى 46 نقطة والمنافسة على حجز المركز الثالث.

تحسين الموقع

والمباراة الأخيرة لتحسين مواقع طرفيها والتي تحتضنها صالة اتحاد كلباء عندما يحل فريق دبا الحصن الثامن 28 نقطة وفريق الوحدة العاشر 26 نقطة، لا تغير نتيجتها بموقع فريق دبا الحصن الثامن ولكن الفوز أو التعادل لفريق الوحدة سيمنحه التقدم للمركز التاسع، بعد أن أنهى فريق بني ياس مشواره في البطولة بالمركز العاشر 26 نقطة.

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