«الأميري» يجتاز المستوى الثاني لمدربي اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

اجتاز بنجاح المدرب المواطن إبراهيم عيسى الأميري مساعد مدرب منتخباتنا الوطنية للشباب والناشئين والأشبال برنامج دراسات تأهيل المدربين من المستوى الثاني الذي نظمته الأكاديمية الأولمبية البحرينية.

ويعد المدرب من الكفاءات الوطنية ويعمل حالياً مدرباً بقطاع المراحل السنية لكرة اليد بنادي الشارقة وسبق أن قاد منتخب سيدات اليد خلال مشاركة الإمارات في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 20 ولغاية 30 أكتوبر 2019 وحصل منتخبنا على المركز الرابع بهذا المحفل الخليجي.

كما شارك الأميري كمساعد مدرب لمنتخب الإمارات لناشئي اليد والذي شارك في البطولة الآسيوية والتي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية 2018، وكانت بداية مشواره بساحات اللعبة بنادي الشعب السابق.

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