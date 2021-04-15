نجاح كبير لبطولة المدرسة الإماراتية للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت منافسات بطولة المدرسة الإماراتية للكاراتيه للطالبات كاتا أونلاين (عن بعد) بنجاح في نسختها الأولى، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبإشراف فني وتنظيمي كامل من اتحاد الإمارات للكاراتيه، الذي وضع كل شروطها الفنية والتنظيمية، طبقاً للنظم واللوائح الدولية والمحلية للعام الدراسي 2020 -2021.

شارك في البطولة عدد كبير من الطالبات بلغ 105 لاعبات يمارسن رياضة الكاراتيه بالدولة، يمثلن 33 مدرسة بالدولة شاركن في منافسات البطولة من عمر 10 سنوات مواليد 2011 وحتى فئة الآنسات عمر 18 سنة مواليد 2003، تنافسن في 7 مسابقات للكاتا فردي أونلاين، بواسطة فيديوهات حديثة مسجلة للطالبات في أماكن التدريب أو أماكن أخرى مناسبة لتصوير الكاتا، طبقاً للشروط الفنية الموضوعة، ووفقاً لقانون التحكيم الدولي لمنافسات الكاتا.

وبتوجيهات من اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حرص اتحاد الإمارات للكاراتيه على منح البطولة منذ نسختها الأولى أهمية كبرى، ما جعل حجم المشاركة كبيرة من المدارس ويبشر بالمزيد السنوات المقبلة.

في ظل إيقاف النشاط الحالي لبطولات الموسم الرياضي لفئات الأشبال والفتيات حتى فئة الشباب والآنسات دون 18 سنة في البطولات المقامة، طبقاً للتعميمات الصادرة من الهيئة العامة للرياضة والجهات المختصة بالدولة، وبروتوكول الأمن والسلامة، وفي ظل الظروف الراهنة، لذا جاءت رؤية اللواء الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه في هذه البطولة توافقها استراتيجية الاتحاد في ظل الوضع الحالي، بضرورة استحداث بطولات ومبادرات جديدة من خلال أنشطة أونلاين (عن بعد)، تحقق استمرارية التدريبات للاعبين للحفاظ على المستوى البدني والفني وحتى انفراج الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد دراسة للأوضاع الراهنة، التي يمر بها العالم، جراء انتشار جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، والتأثير الكبير الذي أحدثه الوباء.

ويعد نجاح هذه البطولة في مثل هذه المرحلة، والتي جاءت متوافقة مع التوجيهات من الجهات المختصة لدعم التعافي ومساعدة الهيئات المحلية للسيطرة على هذا الوباء، وتماشياً مع مبدأ التكيف مع الوضع الحالي لحين عودة الممارسات تدريجياً.

ومن جهته أشاد اللواء ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه بالمستوى الفني للبطولة ونجاحها تنظيمياً وفنياً، بعد مشاهدته للفيديوهات المرسلة للبطولة من اللاعبات، وقال إن ارتفاع مستوى البطولة يؤكد سلامة البناء لمستقبل اللعبة، موجهاً الشكر للاعبات وحكام البطولة واللجنة المنظمة للبطولة المكونة من الخبير محمد عباس المشرف الفني العام، والخبير هشام سري المدير الفني للبطولة، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، و6 من الحكام الدوليين بلجنة الحكام جابر الزعابي ومحمد عزازي ومحمد بلحسن، بالإضافة للحكام الدوليين عبد الله عيسى، وأنس المناصير، وأمينة داشتي.

كما أشاد بالطريقة المبتكرة من لجنة حكام البطولة بعرض فيديوهات اللاعبات وتقييم الحكام لأداء اللاعبات ورفع الدرجات لهن في توقيت واحد ومشاهدة واحدة لها كالتحكيم في البطولات الدولية، ولكن بطريقة أونلاين.

ويقوم اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية بتحديد موعد لتتويج الفائزات بالمراكز الأولى والشهادات في وقت لاحق.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:

• الفئة الأولى: 2010-2011 درجة ثانية:

المركز الأول جنى سعدالله مطر مدرسة الحكمة الخاصة

المركز الثاني دانة خالد علي مدرسة ويست مينستر الخاصة

المركز الثالث Ashwini Kaippalli Gulf Asian English School

المركز الثالث روضة علي الكتبي مدرسة فلج المعلا

• الفئة الثانية: 2008-2009 درجة ثانية:

المركز الأول آلاء علاء فتحي مدرسة عجمان الخاصة

المركز الثاني اشري أسامة بحر المدرسة الخيرية الدولية

المركز الثالث جود محمود ملك مدرسة المعرفة الدولية الخاصة

المركز الثالث شذى بلال النوبي مدرسة النخيلات

• الفئة الثالثة: 2008 – 2009 درجة أولى:

المركز الأول تولين هشام سري مدارس حماية للتربية والتعليم -بنات / دبي

المركز الثاني Ameeshya Joshy Thanikkal New Indian Model School

المركز الثالث Maayra Ahuja The Indian High School

المركز الثالث Sia Sajith Sajith Ambassador School, Dubai

• الفئة الرابعة: 2006 – 2007 درجة ثانية:

المركز الأول Ishanvi Jaisimha The Indian High School

المركز الثاني جنى حايل عطا الله مدرسة الحكمة الخاصة

المركز الثالث شهد وسيم فتحي مدرسة العناية الإنجليزية الخاصة

المركز الثالث Soumini Kaippally Gulf Asian English School, Sharjah

• الفئة الخامسة: 2006 -2007 درجة أولى:

المركز الأول رناد هشام سري مدارس حماية للتربية والتعليم -بنات / دبي

المركز الثاني روح خالد عيسى مدرسة عجمان الخاصة

المركز الثالث Vaishnavi Vadla The Indian High School, Dubai

المركز الثالث Sneha Ullas Our Own English School

• الفئة السادسة: 2003 – 2004 – 2005 درجة ثانية:

المركز الأول آية أيمان أبو كرم مدرسة الذيد الخاصة

المركز الثاني Kalyani Baiju The Indian High School

المركز الثالث Christina Elizabeth Job The Indian High School

• الفئة السابعة: 2003 – 2004 – 2005 درجة أولى:

المركز الأول Kena Patel The Indian High School Dubai

المركز الثاني Sandra Ullas The Indian High School Dubai

المركز الثالث اللاعبة مستبعدة لمخالفة الشروط.

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