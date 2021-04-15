إثارة مرتقبة في اليوم الثاني لدورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تقام الليلة منافسات اليوم الثاني لبطولة البادل تنس ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات.

وتبدو الإثارة مرتقبة في اليوم الثاني من منافسات البادل تنس بعد التحضيرات القوية والمستويات المتميزة التي قدمها اللاعبون في التدريبات التحضيرية، مؤكدين استعداداتهم الجيدة للحدث.

وتحظى النسخة الثامنة من الدورة برعاية عدد من الدوائر والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والخاصة، وذلك في إطار تعاون اللجنة المنظمة للدورة مع مختلف المؤسسات من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة، وإدراكاً من هذه المؤسسات بأهمية الدورة باعتبارها الحدث الرياضي الأهم خلال شهر رمضان ودورها الكبير في تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان للمحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات.

رعاة

وتضم قائمة الرعاة من الشركاء الاستراتيجيين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كما تضم قائمة الشركاء الداعمين سوق دبي الحرة وبوكاري سويت وتيكنو تري وهي شركة فنلندية تعمل على تزويد الشركات بنظام دعم تقني وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة الكبيرة في هذا المجال في جميع أنحاء العالم.

وانطلقت الدورة مساء أمس في مجمع ند الشبا الرياضي بإقامة منافسات البادل تنس التي تعد من أسرع الرياضات انتشاراً في الدولة وارتبطت بدورة ند الشبا منذ نسختها الأول، حيث شهد اليوم الأول للدورة إقامة منافسات فئتي البرونزية والذهبية للرجال، وسط إجراءات السلامة للمشاركين واللجنة المنظمة والإعلام، حيث تم إجراء فحص كورونا (PCR) للجميع، وتم تقديم إثبات بنتيجة سلبية قبل الدخول إلى قاعة المنافسات، وتقام بطولة البادل تنس هذا العام وفق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد أخيراً، وتتضمن البطولة 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال وفئتين برونزيتين للرجال والسيدات والفئة الدولية.

700

ويشارك في بطولة البادل تنس بجميع فئاتها أكثر من 700 لاعب محلي ودولي، يشارك في الفئة البرونزية رجال 360 لاعباً، وفي الفئة البرونزية سيدات 50 لاعبة، وفي الفئة الذهبية رجال 86 لاعباً، وفي الفئة الدولية رجال وسيدات يشارك 250 لاعباً ولا يزال التسجيل مفتوحاً للفئة الدولية حتى يوم الجمعة 16 أبريل الجاري.

وكانت مرحلة التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل وشهدت 206 مباريات قد أسفرت عن تأهل 32 لاعباً في الفئة البرونزية رجال من بينهم 14 لاعباً إماراتياً، و16 لاعبة في الفئة البرونزية سيدات و32 لاعباً في الفئة الذهبية رجال من بينهم 5 لاعبين إماراتيين.

تحضير

أنهت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات لبقية المنافسات ليكون التنظيم بمستوى اسم الدورة، حيث سيقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام وهي 22 و23 و24 أبريل 2021، ويتضمن 5 فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، والفئات هي الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين فقط وفئة الهواة للمواطنات فقط وفئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين.

فيما ويقام سباق الجري على مدار يومين، حيث ينطلق سباق 10 كيلومترات يوم الأربعاء 28 أبريل فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 أبريل، وسيوفر مجلس دبي الرياضي خيمة في نادي الوصل الرياضي للفحص المجاني واستلام أرقام السباق للمشاركين في الدراجات الهوائية يومي 20 و21 وللمشاركين في سباق الجري يومي 26 و27 وذلك من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً.

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