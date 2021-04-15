26 مايو موعد انتخابات السباحة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حدد مجلس إدارة اتحاد السباحة، يوم 26 مايو المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس الإدارة لدورة عمل الاتحاد 2020 ـ 2024، من خلال اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب قرار لجنة الانتخابات لاتحاد الإمارات للسباحة، والتي رشحتها عمومية الاتحاد في وقت سابق. وكشف عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، عن فتح باب استلام استمارات الترشح الأحد المقبل، وتسمية ممثلي الأندية لحضور «العمومية» ومن يحق لهم التصويت في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري، وهو يوم غلق باب الترشح. وتصدر القائمة النهائية للمرشحين 10 مايو المقبل، ثم يفتح باب الطعون لمدة أسبوع، على أن يتم إصدار القائمة النهائية 24 من الشهر نفسه، وتعتمد نتائج الانتخابات 7 يونيو المقبل.

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