المهيري يصطاد ذهبية «الرماية المفتوحة للأطباق»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز رامي منتخبنا الوطني يحيي سهيل المهيري بكأس رماية الأطباق من الحفرة «التراب» 2021، التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية ضمن خطة نشاط الموسم الحالي، وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي تنفيذاً للبروتوكول الصحي الذي التزم به المنظمون والرماة، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمشاركة 11 رامياً ورامية. وحقق يحيي المهيري فوزاً مستحقاً برصيد 43 طبقاً لينال كأس المركز الأول وجائزته المالية والميدالية الذهبية، وكان قد حل ثانياً في التصفيات التأهيلية محققاً 117 طبقاً، فيما نال ظاهر العرياني كأس المركز الثاني والميدالية الفضية، واحتل سيف مانع الشامسي المركز الثالث ونال كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأعرب سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية المدير المالي عن سعادته بالأداء المتميز لرماتنا بعد غياب عن الميادين، وتوقع أن تشهد البطولات المقبلة مستويات أكثر تميزاً على الصعيدين الفردي والفرقي.

موضحاً إن الاتحاد لن يألوا جهداً في توفير الاحتكاك الخارجي الأمثل لرماتنا لتمكينهم من تطوير مستوياتهم الفنية.

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