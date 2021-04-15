مسلم الكثيري يتوّج ببطولة حمدان بن زايد للرماية

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

توج مسلم الكثيري بلقب بطولة حمدان بن زايد للرماية لبندقية سكتون 0.22 التي نظمها نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمشاركة 350 رامياً، تنافسوا على جوائز البطولة البالغة قيمتها 500 ألف درهم لأصحاب المراكز العشرة الأولى.

ونجح مسلم الكثيري في تحقيق المركز الأول وجائزته 100 ألف درهم، وجاء ثانياً يوسف الشعشعي، وثالثاً علي سعيد محمد الدرعي، وفي المركز الرابع حل مانع الكثيري وأحرز المركز الخامس الكثيري.

وقال سعيد السبوسي العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية، إن البطولة حققت نجاحاً كبيراً سواء على مستوى الإقبال وأعداد المشاركين أم على مستوى الندية والمنافسة القوية بين محترفي بندقية السكتون 0.22، وهو ما يعكس مدى نجاح البطولة في تحقيق أهدافها. وثمّن السبوسي دعم القيادة الرشيدة للرياضة وتشجيع الرياضيين، مؤكداً أن هذه البطولة تتماشى مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بدعم المجتمع المحلي والرياضي في منطقة الظفرة وهواة الرياضة بشكل عام، وتأكيداً لاستمرار استراتيجية النادي على هذا النهج.

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