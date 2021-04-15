إنجاز جديد لراشد الظاهري

المصدر: روما - البيان الرياضي

أضاف نجم الكارتينغ الإماراتي البطل الموهوب راشد الظاهري إنجازاً جديداً لإنجازاته بعد فوزه بسباق «بطولة العالم للكارتينج Euro Series» بإيطاليا ليصل إلى الانتصار الثالث من أصل 4 سباقات كبيرة خاضها هذا الموسم حتى الآن، مما يجعله البطل الذي لا يقهر في فئة OK-Junior. وقال راشد الظاهري: «لدي العديد من الذكريات الرائعة على هذه الحلبة استذكر خصوصاً الفوز على هذه الحلبة العام الماضي بكأس الشتاء، لذلك يسعدني الفوز مرة أخرى هنا على هذه الحلبة الأيقونية. هذه نتيجة رائعة ويرجع ذلك لحد كبير إلى الجهود القوية والدعم الفني والتقني من الفريق بأكمله. لقد تمكنا من إكمال إعداد رائع في الوقت المحدد، كما ساعدني المحرك في الحصول على أساس قوي للعمل بجد لتحقيق أفضل ما لدي. أود أن أشكر الفريق بأكمله على جهودهم الرائعة».

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