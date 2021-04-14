الدراج الإماراتي راشد الظاهري يحرز المركز الأول في بطولة العالم لناشئي الكارتينج بإيطاليا

المصدر: وام

حقق نجم الكارتينج الإماراتي الصاعد راشد الظاهري المركز الأول في بطولة العالم للكارتينج " Euro Series "، مضيفاً فوزا جديداً إلى نتائجه الجيدة هذا الموسم، حيث بلغ رصيد راشد ثلاثة انتصارات في إجمالي أربعة سباقات عالمية للكارتينج في عام 2021 بفئة الناشئين.

وشارك راشد في البطولة بشعار فريق بارولين الإيطالي مرتديا ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وأظهر النجم الإماراتي قدرته على الفوز حيث ارتقى إلى مستوى التحدي الذي نافس فيه أكثر من 80 دراجا يمثلون ما يزيد عن 40 جنسية من جميع قارات العالم.

وعن سير السباق فقد أظهرت التصفيات المؤهلة ثبات البطل الموهوب راشد الظاهري وتركيزه، مما أعطاه بداية قوية، وفي ظل الطقس الجاف حقق نتائج ملفتة في سباق الإحماء الأول مثبتاً نفسه بين أفضل السائقين.

وفي سباق تصفيات الإقصاء ومع بداية هطول الأمطار الغزيرة بدأ راشد السباق التمهيدي من المركز الثامن، متجاوزاً منافسيه واحداً تلو الآخر، ليفوز بلقب ما قبل النهائي حيث أثبت الظاهري أنه أسرع سائق تحت المطر في جولات قوية ومثيرة، ليضع نفسه في الصف الأمامي للانطلاق في السباق النهائي.

ومع إعطاء شارة البداية لانطلاق السباق النهائي المكون من 17 لفة، انطلق الظاهري من المركز الثاني ليتراجع مع بدء السباق إلى المركز الخامس، لكنه ومع كل لفة من السباق وبفضل التركيز والمهارة والسرعة على المسار الرطب، والتحكم الكامل في الكارت الخاص به ونظام المبرد بالمحرك، تمكن راشد من الفوز في هذا السباق الصعب ، عابراً خط النهاية بفارق 5.611 ثانية عن أقرب منافسيه حاصداً المركز الأول.

وبعد رفع علم دولة الإمارات وعزف النشيد الوطني خلال حفل التتويج، قال راشد : هناك العديد من الذكريات الرائعة على هذه الحلبة الأيقونية، فعليها حققت العام الماضي بكأس الشتاء، لذلك سعدت بالفوز مرة أخرى هنا.

وأضاف : هذه نتيجة رائعة ويرجع ذلك لحد كبير إلى الجهود القوية والدعم الفني والتقني من الفريق بأكمله .. تمكنا من الاعداد القوي للسباق، وساعدني المحرك في الحصول على أساس قوي للعمل بجد لتحقيق أفضل ما لدي.

من جانبه قال ماركو بارولين، مدير فريق Parolin Motorsport Racing : راضون عن أداء راشد في السباق .. لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة له حيث عاد من توقف لمدة ثلاثة أسابيع، لكنه أظهر على الفور وتيرة قوية في ظروف الطقس الجافة.

وأضاف : برغم بعض التعثرات في سباق التصفيات، تمكن من ضمان الانطلاق من مركز متقدم في السباق قبل النهائي، وفي ظل الظروف الممطرة، تحمس راشد وكان التركيز شعاره الأساسي حتى حقق الفوز المهم.

وقد تم تنظيم سباق بطولة العالم للكارتينج "Euro Series" على حلبة سباق "Lonato Karting" التي تبلغ مساحتها 1200 متر، ويطلق عليها إسم "مركز عالم الكارتينج" نظراً للعديد من السباقات الشهيرة التي تنظمها .. ويتصدر الظاهري الآن بطولة أوروبا وسيعود إلى المنافسة بعد أسبوعين في شمال إيطاليا مرة أخرى.

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