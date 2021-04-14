«الأولمبياد الخاص الإماراتي» يحتفي بالفائزين في جائزة جوليسانو

المصدر: أبوظبي - وام

حقق مركز أبوظبي للصحة العامة، والشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، ومؤسسة الإسعاف الوطني، جوائز جوليسانو للقيادة الصحية المحلية، التي تم الإعلان عنها أول من أمس، وجاء حصول المؤسسات الثلاث على الجائزة تقديراً لمجهوداتهم في دعم برامج الصحة بالأولمبياد الخاص الإماراتي وتعاونهم المستمر لتوفير بيئة رياضية آمنة وأعلى مستوى من الرعاية الصحية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي. وتعتبر هذه الجائزة الأعلى في جوائز القطاع الصحي لأصحاب الهمم والأولمبياد الخاص حول العالم.

حضر الحفل - الذي أقيم في مركز أبوظبي للشباب - معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الأمناء بالأولمبياد الخاص الإماراتي وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي وعدد من ممثلي الجهات الداعمة لمجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «نحتفي اليوم بشركائنا ممن تركوا بصمة في مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي بمجهوداتهم وإسهاماتهم الكبيرة من أجل ضمان بيئة صحية وآمنة للاعبينا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.. ونؤكد من خلال هذه الاحتفالية أن مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي هي نتاج عمل جماعي مع كل الشركاء المخُلصين ممن يشاركوننا الطريق نحو مستقبل صحي مستدام لأبنائنا من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مجتمع شامل ودامج للجميع».

وأضافت: «يسعدني اليوم الإعلان عن اختيار مركز أبوظبي للصحة العامة ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة جوليسانو للقيادة الدولية وهو ما نعتبره بمثابة فخر لنا جميعاً، متمنيين لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة كل النجاح والتوفيق».

جائزة شرفية

وتُمنح جائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية، وهي أعلى جائزة شرفية يقدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي للأبطال .

وأعرب مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة عن سعادته بفوز المركز بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية.. وقال: «أصحاب الهمم عنصر أساسي في المجتمع بشكل عام وفي مجتمع دولة الإمارات بشكل خاص، حيث أولت القيادة الرشيدة في الدولة جل اهتمامها بهذه الفئة، وهم فئة مهمة جداً بالنسبة للمركز يخصص لهم برامج توعية سنوية».

فخر

وعبّر حمد عبداالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان عن فخره بفوز «ضمان» بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية.. وأضاف: «تأسست ضمان على نهج أساسه الصحة وتوفير سبل الرعاية الصحية، وهو جزء لا يتجزأ من التزامنا المستمر تجاه تبني مختلف أفراد المجتمع لأسلوب حياة صحي محوره الرياضة لتكون هذه الجائزة حافزاً لمواصلة العمل على تقديم كل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف».

من جانبه أعرب أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني عن سعادته بنيل جائزة جوليسانو المحلية للقيادة الصحية، والتي تمثل اعترافاً بالتزام الإسعاف الوطني الدائم بدعم وتعزيز صحة وسلامة أصحاب الهمم، وتعكس الجهود المبذولة في إطار برامج المسؤولية المجتمعية لتعزيز بناء مجتمعات صحية.

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