البادل تنس تدشن منافسات دورة ند الشبا الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تدشن منافسات البادل تنس النسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية التي تنطلق الليلة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات، والتي تشمل إلى جانب البادل تنس رياضة الدراجات الهوائية وسباق الجري، وتبلغ قيمة جوائز الدورة لهذا العام 879 ألف درهم. ووصل العدد الإجمالي للمشاركين في الدورة على مدار الـ7 نسخ الماضية أكثر من 30 ألف مشارك من الجنسين، وذلك بداية من عام 2013، حيث انطلقت الدورة كأبرز حدث رياضي سنوي.

وشارك في النسخة الأولى 1500 متنافس، ليتضاعف العدد بالنسخة الثانية مع تخطي حاجز 3000 مشارك، و4 آلاف في كل من النسختين الثالثة والرابعة، و4500 في النسخة الخامسة، وفي السادسة 6 آلاف مشارك، وفي السابعة أكثر من 6 آلاف مشارك فيما ألغيت دورة 2020 بسبب الجائحة.

مشاركة

وتأتي هذه الزيادة المتواصلة في أعداد المشاركين، مع شمولية في الفئات المشاركة، حيث أقيمت النسخة الأولى في 5 ألعاب هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، وبادل تنس وسباق الدراجات الهوائية وسباق الجري، ثم وصلت إلى 13 لعبة في الدورة الأخيرة التي أقيمت في 2019 وهي كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري، الدراجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة (3x3)، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية والكريكيت والتزلج على الجليد.

وتقام منافسات البادل تنس التي تنطلق الليلة، في 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال وفئتان برونزيتان للرجال والسيدات والفئة الدولية خلال الفترة من 14 إلى 26 من الشهر الجاري في قاعة البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضي.

وسيتم تطبيق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً، وستتكون كل مباراة من ثلاثة أشواط وكل شوط من 6 نقاط، ويفوز بالمباراة الزوجي الذي يفوز بشوطين من أصل ثلاثة مع نظام كسر التعادل في حالة التعادل 6-6، أو حسب ما تقرره اللجنة المنظمة، كما تقام المنافسات بنظام خروج المغلوب.

إجراءاتوسيتم تطبيق كافة إجراءات السلامة للمشاركين واللجنة المنظمة والإعلام، حيث يتوجب على الجميع إجراء فحص كورونا (PCR) وتقديم إثبات بنتيجة سلبية للتمكن من الدخول قاعة المنافسات قبل كل مباراة، وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

ويسمح في الفئة البرونزية للرجال بمشاركة المواطنين والمقيمين من المستوى المهاري (سي) فقط على المستوى المحلي، وتقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، ويتأهل أفضل 16 زوجاً للأدوار النهائية على أن تقام الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، وفي الفئة البرونزية للسيدات يسمح بمشاركة المواطنات والمقيمات من المستوى المهاري (ب و سي) فقط على المستوى المحلي، وتقام منافسات الأدوار التأهيلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة وتتأهل أفضل 8 أزواج للأدوار النهائية التي تقام بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة.

وتخضع الفئة الدولية للوائح التنظيمية الصادرة من الاتحاد الدولي للبادل تنس، ويسمح فيها بمشاركة فئة المحترفين من المستوى المهاري (أ) على المستوى العالمي وتقام منافساتها بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، وأقيمت الأدوار التأهيلية من يوم 8 إلى 10 أبريل الجاري.

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يقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام وهي 22 و23 و24 الجاري، وتتضمن بطولة الدراجات الهوائية 5 فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، فيما يقام سباق الجري على مدار يومين، حيث ينطلق سباق 10 كيلومترات يوم الأربعاء 28 أبريل، فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 أبريل.

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