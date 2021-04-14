لجنة الكرة النسائية تناقش أجندة المباريات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت لجنة كرة القدم النسائية أول من أمس اجتماعها الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبمشاركة عائشة سيف القمزي نائب رئيس اللجنة، وشيخة محمد الزعابي، غالية عبدالله المازمي وعبير محمد الخاجة، أعضاء اللجنة، وعبدالرزاق الكعبي مقرراً، كما حضر الاجتماع حورية الطاهري مدرب المنتخب الأول للسيدات، وحمدة الشامسي إداري المنتخب.

واعتمدت اللجنة محضر الاجتماع الأول بعدها تم توزيع المهام الإدارية على أعضاء اللجنة، ومناقشة البرنامج الفني والمباريات الدولية الودية لمنتخب السيدات ومنتخبي الشابات والناشئات استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية أغسطس وسبتمبر المُقبلين، كما تم استعراض مقترح للمسابقات المحلية للسيدات بكافة فئاتها السنية. وتم أيضاً مناقشة تنظيم دورتي كرة قدم خلال شهر رمضان.

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