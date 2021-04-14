ميدفيديف ينسحب من «مونت كارلو» للأساتذة

المصدر: (برلين - د ب أ)

أعلنت رابطة لاعبي التنس المحترفين، أمس، عن انسحاب الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالمياً، من بطولة مونت كارلو للأساتذة، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد.

وقال ميدفيديف: «إنها خيبة أمل كبيرة أن لا أشارك في بطولة مونت كارلو، تركيزي منصب على التعافي وأتطلع للمشاركة في المنافسات مرة أخرى بأسرع ما يمكن وبشكل آمن بأقصى قدر ممكن».

وذكر البيان أن اللاعب تم نقله للعزل، وأنه سيخضع للملاحظة تحت إشراف طبيب البطولة والفريق الطبي للرابطة.

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