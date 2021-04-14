العربية للطيران راعياً للشارقة في آسيا

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

وقع نادي الشارقة الرياضي والمتمثل في إدارة الاستثمار والتطوير التجاري عقد رعاية مع شركة العربية للطيران لتكون راعياً رسمياً للفريق الأول في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي يلعب خلالها الفريق ضمن المجموعة B وتستضيفها إمارة الشارقة في الفترة من 14 لغاية 29 أبريل الجاري.

وسيحمل قميص الفريق الأول بنادي الشارقة شعار شركة العربية للطيران على منطقة الصدر خلال مبارياته الـ 6 الذي سيخوضها على استاد الشارقة حيث سيلاقي ذهاباً وإياباً كلاً من القوة الجوية العراقي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

ومن جانبه وجه إبراهيم الجروان رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بعد توقيع العقد الشكر الجزيل للعربية للطيران ومجلس إدارته على الرعاية التي تدعم النادي في البطولة الآسيوية، وتساهم مثل هذه الرعاية في تحقيق الخطط الموضوعة من قبل الإدارة.

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