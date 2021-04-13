رحيل لاعب سوداني متأثراً بإصابته في البطولة العربية للرجبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

توفي لاعب المنتخب السوداني للرجبي مصطفى عبد الله النعيمة متأثراً بإصابة بليغة تعرض لها في افتتاح البطولة العربية السادسة التي أقيمت فبراير الماضي بمدينة الإسكندرية، وحدثت الإصابة في المباراة التي خسرها منتخب السودان أمام مصر، ورحل النعيمة متأثرا بكسور في الرقبة والظهر.

ويعد من أوائل اللاعبين السودانيين الذين اتجهوا للعبة "الرجبي" بعد أن كان لاعباً لكرة القدم مع عدد من الأندية أبرزها المقرن وشباب ناصر.

وأدت الإصابة إلى شلل رباعي للاعب النعيمة بعد نقله من الملعب إلى العناية المركزة بمستشفى مبرة بالإسكندرية وأجريت له عدد من العمليات السريعة.

وأكدت التقارير أن اللاعب أصيب بكسر في الرقبة والظهر وضيق في التنفس مما أدى إلى شلل رباعي وظل يتلقى العلاج لحوالي شهرين قبل أن يرحل للدار الآخرة في أول أيام الشهر الكريم.

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