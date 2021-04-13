16 ميدالية لـ «قوى الإمارات» في أغلى الكؤوس

المصدر: متابعة – محمد فضل

حصد فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات 16 ميدالية ملونة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، وقد نال الفريق 5 ميداليات فضية و11 برونزية، حيث نال اللاعب محمد ياسر «فضيتين» وبرونزية، ومصطفى أحمد «فضيتين» وذلك ضمن مسابقة 400 متر حرة، وظفر اللاعب محمد هادي بالميدالية الفضية وبرونزيتين، ضمن مسابقة 200 متر، وحصد حسن حبيب برونزيتين للفئة ذاتها «200 متر»

كما نال اللاعب عبدالله مراد شملاك برونزيتين في مسابقة المطرقة والقرص.

وضمن سباق التتابع لمسافة 4 * 400 متر ظفر الصقور بأربع ميداليات برونزية عن طريق سعيد هاشل ميداليتين وواحدة لكل من خليفة الشحي وراشد الشري.

من جانبه هنأ محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات فريق ألعاب القوى بالنادي على هذه النتائج المميزة، كما أثنى على جهود مدرب الفريق الكابتن هادي محمد كريم، مشيداً بما حققوه من إنجاز ونتائج لافتة رفعت اسم نادي الإمارات، وجعلت منه كياناً رياضياً متميزاً في مجال ألعاب القوى بفضل مثابرة لاعبيه وإخلاصهم ونتائجهم ضمن مسابقة أغلى الكؤوس على مستوى مسابقات ألعاب القوى.

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