أصحاب الهمم يتألقون في «الإمارات المفتوحة للرماية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل رماة أصحاب الهمم تألقهم وحققوا أرقاماً جيدة في بطولة الإمارات المفتوحة لرماية الأطباق، والتي أقيمت على ميادين نادي الفروسية والرماية والغولف، وتوج محمد حسن الحامد بطلاً برصيد 100 طبق، فيما حل في المركز الثاني محمد هاشل الحبسي برصيد 95 طبقاً، وتبعهما في المركز الثالث عيسى اسلم الزوبيدي برصيد 82.

وقال عبدالله سالم بن يعقوب عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والآسيوي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية: تأتي مشاركة أصحاب الهمم نتاج التعاون المثمر بين اتحاد الإمارات للرماية واللجنة البارالمبية بالإمارات بعد أن تكلل هذا التعاون بنجاحات لافتة في بطولة كأس العام للرماية البارالمبية الأخيرة بمدينة العين.

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