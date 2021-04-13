«الحبتور» و«انكورا» في ختام كأس دبي للبولو غداً

المصدر: فائز بجبوج – دبي

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر غداً، وسط إجرارات احترازية وتباعد اجتماعي تنفيذاً للبروتوكول الصحي ختام كأس دبي للبولو 2021، حيث من المقرر أن يلتقي فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق انكورا بقيادة د. عبد الرحمن العبار وخالد العمران، وهو ختام يستحق المشاهدة، وسيتحول إلى مهرجان رياضي رمضاني عائلي، لأنها أول مباراة تقام في شهر رمضان المبارك.

ويتطلع محمد الحبتور لقيادة فريقه بطموح الفوز ليواصل مسيرته الناجحة في البطولة والتي خلت من الخسائر، حيث بلغ النهائي بالعلامة الكاملة بكتيبة متجانسة من اللاعبين إلى جانب محمد الحبتور كل من: حبتور الحبتور وسانتوس أريارتي وسنتياجو جومز، والحال لم يختلف عند الفريق المنافس على اللقب وهو فريق انكورا د. عبد الرحمن العبار وخالد العمران وريكاردو جومز وتوماس أريارتي، وربما يحل لاعب جديد مكان ريكاردو جومز الذي أصيب في المباراة الماضية.

ويسبق المباراة الختامية وتحديداً في تمام الرابعة عصراً لقاء يجمع بين الفرق الثلاثة الأخرى فريق الشيخة علياء وفريق دبي ايمو وفريق الباشا في مباراة من ثلاث جولات بحيث يلعب كل فريق مع الفريقين الآخرين لتحديد ترتيب الفرق في هذه البطولة.

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