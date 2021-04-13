طائرة النصر تودع كأس رئيس الدولة بعد أيام من احتفالية الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تأهلت أندية شباب الأهلي والجزيرة وبني ياس والعين، إلى الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، آخر مسابقات الموسم الجاري للعبة 2020-2021، بعد تخطيها منافسيها في مباريات دور الثمانية.

وودع النصر الكأس الغالية، بعد أيام من احتفالية التتويج بدرع بطل الدوري العام للكرة الطائرة رجال، وذلك بالخسارة من الجزيرة (1 - 3)، في صالة نادي العين.

وجاء تأهل شباب الأهلي، بعد فوزه على الوصل (3 - 0)، في المباراة التي جرت في صالة نادي النصر.

وصعد بني ياس، وصيف الدوري العام، إلى المربع الذهبي بفوزه على حتا (3 - 0)، في صالة نادي شباب الأهلي.

وفاز العين على الظفرة (3 - 0)، في مباراتهما بصالة نادي بني ياس، ومن المقرر أن يلتقي العين مع الجزيرة وشباب الأهلي مع بني ياس مساء الجمعة المقبل، في مباراتي الدور قبل النهائي.

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