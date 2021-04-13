كورونا يخطف بطل العرب للسنوكر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

رحل إلى دار الخلود نجم المنتخب الأردني للسنوكر جلال الساريسي الحائز على بطولة العرب سابقاً.

وتم الإعلان مساء أمس الاثنين، عن وفاة الساريسي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأقارب الشاب، المرحوم مستذكرين مناقبه وبطولاته.

وعجت صفحة الشاب الراحل بعبارات النعي والمواساة.

وقبل سنوات، أثبت نجم المنتخب الوطني للبلياردو جلال الساريسي عشقه للأردن، عندما رفض العرض والدعم المقدم من فنزويلا كي يمثلها في بطولة العالم، كونه يحمل الجنسية الفنزويلية بالإضافة إلى جنسيته الأردنية الأصيلة.

ويعتبر الساريسي من نخبة نجوم اللعبة في الوطن العربي، ووصل للتصنيف السادس على مستوى العالم.

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