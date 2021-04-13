حمدان بن محمد يشهد فوز «عجايب العاصفة» بـ «سيف الإمارات»

المصدر: دبي- ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مالك مؤسسة هجن العاصفة، ختام المهرجان السنوي التراثي للهجن العربية الأصيلة في المرموم، وتابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن في الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وشهد اليوم الختامي تألق هجن العاصفة وحصدت «سيف الإمارات» للحول المفتوح عبر «عجايب» تحت قيادة المضمر غياث الهلالي في زمن وقدره 12:00:9 دقيقة ونالت «شنذارة» لهجن العاصفة المركز الثاني، وجاءت «الهبيبة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد الخيلي بالمركز الثالث.

وأهدى «مزعل» لهجن الرئاسة «سيف الإمارات» للزمول المفتوح، وتحقق الفوز بقيادة محمد المهيري في 12:12:2 دقيقة، وجاء «مبلش» و«بدران» لهجن الرئاسة في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بقيادة علي الوهيبي، وأهدى «ثمين»، هجن الرئاسة، شداد الزمول المحليات في 12:23:9 دقيقة، وحل «مثير» لهجن العاصفة ثانياً، و«الشهم» لهجن الرئاسة ثالثاً، وواصل المضمر محمد المهيري تألقه بشعار هجن الرئاسة، وأضاف رمزاً جديداً، ونالت «سلهودة»، خنجر المحليات، في 11:59:9 دقيقة، وجاءت «تسلل» لهجن العاصفة، بالمركز الثاني وذهب المركز الثالث لـ «الخوارة» لهجن الرئاسة.

فعاليات

وتوج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في اليوم الختامي للمهرجان، كما تابع سموه فعاليات الفترة الصباحية، التي أقيمت فيها تحديات الرموز في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، زتوج الفائزين بالرموز.

وأقيمت بالفترة الصباحية 4 أشواط لمسافة القدرة 11 كلم، وكان شعار هجن الرئاسة صاحب الناموس في الشوط الرئيسي للحول المفتوح، حيث نالت «شقراء» القمة في 17:36:2 دقيقة، وحصد «سلهود»،المركز الأول في شوط الزمول المفتوح في 18:22:3 دقيقة، فيما أهدت «مراكش» فرج علي الظاهري ناموس الحول المفتوح لأبناء القبائل، في17:45:1 دقيقة، ونال «عز الطلب» صدارة، شوط الزمول المفتوح في 18:27:9 دقيقة.

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