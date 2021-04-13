5 ملايين درهم حصاد مزاد «سباقات دبي»

المصدر: (دبي - خالد المهيري )

تم بيع 40 جواداً من أصل 42 في اليوم الثاني لمزاد نهاية الموسم الذي خصص لخيول سباقات دبي، والذي نظمته هيئة الإمارات لسباق الخيل، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وبلغ إجمالي ريع المزاد 5 ملايين و515 ألف درهم، فيما كان الجواد «فيرست ونتر» هو الأغلى في المزاد وتم بيعه بـ 500 ألف درهم.

حضر المزاد، الذي أقيم في منطقة الإسطبلات بمضمار «ميدان» اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من أبرز الملاك والمدربين في الدولة وخارجها.

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