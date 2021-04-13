دورة ند الشبا تضيء شمعتها الثامنة غداً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تضيء دورة ند الشبا الرياضية غداً شمعتها الثامنة، بمجمع ند الشبا الرياضي، على أن تستمر منافساتها حتى يوم 29 أبريل الجاري، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات.

وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات الخاصة بالتنظيم كافة، حيث تبدأ الفعاليات بمنافسات بطولة البادل تنس التي تقام وفق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً، وتتضمن 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال وفئتين برونزيتين للرجال والسيدات والفئة الدولية، وتقام منافسات البطولة في قاعة البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضي.

وتقام منافسات الفئات المحلية خلال الفترة من 14 إلى 25 أبريل الجاري على أن يقام الدور النهائي يوم الاثنين 26 من الشهر نفسه، فيما تقام منافسات الفئة الدولية خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل، وسيتم تطبيق كافة إجراءات السلامة للمشاركين واللجنة المنظمة والإعلام، حيث يتوجب على الجميع إجراء فحص كورونا «PCR» وتقديم إثبات بنتيجة سلبية للتمكن من الدخول قاعة المنافسات قبل كل مباراة وتكون هذه النتيجة صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

ثلاثة أيام

ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام وهي 22 و23 و24 الجاري، وتتضمن بطولة الدراجات الهوائية 5 فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، والفئات هي الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات ويسمح فيهما بمشاركة لاعبي ولاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنين والمقيمين، وفئة الهواة المواطنين فقط وفئة الهواة للمواطنات فقط ولا يسمح فيها بمشاركة أي لاعب ينتمي إلى نادٍ أو يملك بطاقة دراج رسمية صادرة من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تفيد بتسجيله في أحد أندية الدولة، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي يستخدم فيها اليدين فقط.

10

ويقام سباق الجري على مدار يومين، حيث ينطلق سباق 10 كيلومترات يوم الأربعاء 28 أبريل فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 أبريل، ويسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق، وهي سباق 10 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمون، وسباق 5 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً في تاريخ إقامة السباق، أي من مواليد 28 أبريل 2003 فما دون.

فحص مجاني

ستوفر دورة ند الشبا خيمة في نادي الوصل الرياضي للفحص المجاني واستلام أرقام السباق للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية يومي 20 و21 ما بين الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، وللمشاركين في سباق الجري يومي 26 و27 من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساء، ويمكنهم استلام أرقام المشاركة وشريحة قياس التوقيت في المكان والتاريخ ذاتهما.

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