«عالم دبي للرياضة».. 161 يوماً من الفعاليات المتنوعة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة 11 لـ«عالم دبي للرياضة» التي تستمر حتى 22 سبتمبر 2021 لمدة 161 يوماً، وتضم أنشطة رياضية ولياقة بدنية متنوعة لمختلف .

وتقدم النسخة الجديدة لعالم دبي للرياضة مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية المتنوعة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الأكاديميات الرياضية الرائدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في مجلس دبي الرياضي بحضور ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة القاعات، مركز دبي التجاري العالمي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن عالم دبي للرياضة يرسخ مفهوم الحياة الصحية المليئة بالنشاط والحيوية وأن النجاح السابق شجع على إطلاق النسخة الحالية مع بداية الشهر الجاري وتستمر إلى غاية سبتمبر المقبل.

وقال: نحن سعداء بالإعلان عن استمرار التعاون مع مركز دبي التجاري العالمي في تنظيم النسخة الـ 11 من عالم دبي للرياضة، الحدث السنوي الذي يرسخ مفهوم الحياة الصحية المليئة بالنشاط والحيوية والذي أصبح ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني.

وقال ماهر جلفار: تلعب الرياضة دوراً أساسياً في التقريب بين المجتمعات، ويسعدنا أن نستضيف أنشطة فعالية عالم دبي للرياضة مرة أخرى لنقدم من خلالها منصة لزوارنا من جميع الأعمار الراغبين في ممارسة نشاطهم الرياضي المفضل .

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