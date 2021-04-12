رومان رينز يحتفظ بلقب WWE «يونيفيرسال» في ختام مهرجان «راسلمينيا 37»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

احتفظ النجم رومان رينز بلقب WWE «يونيفيرسال» عقب نزال مثير مع دانيال براين وإيدج، في ختام مهرجان «راسلمينيا 37» والذي أقيم فجر اليوم على ملعب «ريموند جيمس» في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحقق فريق نايا جاكس وشاينا بازلر لقب بطولة «بطولة سيدات WWE» عقب هزيمتهن فريق نتاليا وتامينا سنوكا، فيما اقتنص النجم الإيرلندي شيمس لقب بطولة «الولايات المتحدة الأمريكية» بعد صراع مثير المصارع مات ريدل.

كما خطف أبولو كروز لقب «بطولة القارات» من حامل اللقب بيج إيه، بينما ظفرت ريا ريبلي بلقب «بطولة سيدات الرو» عقب هزيمتها النجمة آسكا.

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