حمدان بن محمد يشهد ختام المهرجان التراثي في المرموم

المصدر: دبي- ياسر قاسم - تصوير: غلام كاركر

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مالك مؤسسة هجن العاصفة، ختام المهرجان السنوي التراثي للهجن العربية الأصيلة 2021 في المرموم، وتابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن في الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

سيف الإمارات لـ«العاصفة»

وشهد اليوم الختامي تألق هجن العاصفة حينما استطاعت أن تتوج مشاركتها بالحصول على سيف الإمارات للحول المفتوح عبر «عجايب» تحت قيادة المضمر المميز غياث الهلالي، الذي أعطى أوامره لـ«عجايب» في الكيلو متر الأخير، لتتسلم المهمة من «حبوبة» لهجن العاصفة، والتي قادت السباق منذ الانطلاقة، ورغم المحاولات المستمرة من جانب «الهبيبة» لهجن الرئاسة إلا أن صاحبة السيف تمسكت بالصدارة دون منافسة حتى الأمتار الأخيرة، عندما جاء التدخل القوي من «شنذارة» لهجن العاصفة التي استحقت المركز الثاني، بينما جاءت «الهبيبة» بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخيلي في المركز الثالث، وحققت «عجايب» الإنجاز في زمن وقدره 12:00:9 دقيقة.

سيف الزمول للرئاسة

وأكد «مزعل» لهجن الرئاسة أنه لا يعرف طعم الخسارة، وأهدى شعار هجن الرئاسة سيف الإمارات للزمول المفتوح، ليؤكد تميز مضمره المجازف محمد زيتون المهيري، حيث سيطر «مزعل» على الشوط مبكراً، ومضى بكل ثقة وثبات، مباعداً المسافة بينه والمنافسين، ما سهل عليه المهمة في الأمتار الأخيرة، حيث نجح في حسم المعركة دون أي صعوبة مسجلاً زمناً بلغ 12:12:2 دقيقة، وجاء «مبلش» و«بدران» لهجن الرئاسة في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وذلك تحت قيادة المضمر علي جميل الوهيبي.

شداد المحليات للرئاسة

ومنذ الانطلاقة الأولى أفصح علي جميل الوهيبي مضمر هجن الرئاسة عن رغبته الواضحة في حسم المعركة على شداد الزمول المحليات لمصلحته، حيث دفع بثلاثة أسماء لقيادة الشوط، وظل الوضع كما هو عليه حتى الوصول إلى بوابة المَيل الأخير، حيث دفع غياث الهلالي بـ«مثير»، الذي بحث بصورة جادة على إهداء شعار العاصفة الناموس، ولكن علي جميل الوهيبي دفع في الأمتار الأخيرة بـ «ثمين»، الذي أهدى هجن الرئاسة الشداد الغالي في زمن وقدره 12:23:9 دقيقة، بينما حل «مثير» لهجن العاصفة ثانياً، وكان المركز الثالث من نصيب «الشهم» لهجن الرئاسة.

الرئاسة تكسب الخنجر

وواصل المضمر محمد زيتون المهيري تألقه بشعار هجن الرئاسة، وأضاف رمزاً جديداً إلى قائمة رموزه في مهرجان ختامي المرموم، وكانت «سلهودة» هي صاحبة خنجر المحليات، وذلك بعد أن تمكنت من حسم معركتها الخاصة مع «تسلل» لهجن العاصفة، التي حلت ثانية في اللحظات الأخيرة، وتسجل توقيتاً مميزاً في عالم سباقات الأصالة، وذلك بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 11:59:9 دقيقة، وذهب المركز الثالث لـ «الخوارة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي.

تتويج الفائزين

وتوج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في اليوم الختامي للمهرجان خلال فترتي الصباح والمساء، كما تابع فعاليات الفترة الصباحية، التي أقيمت فيها تحديات الرموز في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وقام بتتويج الفائزين بالرموز.

تشريف

من ناحية أخرى اعتبر علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات، حضور وتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات مهرجان ختامي المرموم، وساماً على صدر كل محب وعاشق لرياضة الآباء والأجداد، وأضاف: وجود سموه واهتمامه منحا الجميع دفعة معنوية كبيرة، وزاد من سعادتنا بالتجمع الخليجي الرائع في هذا المهرجان الكبير.

وشكر المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي يوليه للرياضة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، على متابعته المتواصلة.

وقدم بن سرود التهنئة إلى مؤسسة هجن العاصفة، بمناسبة حصولها على سيف الإمارات وقال: إن ذلك تتويج للظهور المميز لهذا الشعار الكبير في المهرجان، وقال: نهنئ مؤسسة هجن الرئاسة على نجاحها الكبير في مهرجان ختامي المرموم، وتمتد تهنئتنا لمؤسسة هجن الشحانية، وكل شعارات أصحاب السمو الشيوخ، الذين شاركوا في هذا المهرجان، وحقيقة نعتقد أن وجودهم الدائم ومشاركتهم يحفز الشباب على التمسك بإرث الأجداد، ويزيد من مكانة رياضتنا الحبيبة، التي تبوأت مركزاً مرموقاً في صدارة الرياضات الشعبية.

ثنائية لهجن الرئاسة في أشواط القدرة

أقيمت ضمن الفترة الصباحية 4 أشواط لمسافة القدرة 11 كلم، بواقع شوطين لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ومثلهما لأبناء القبائل، وخصصت سيارات لأصحاب المراكز من الأول وحتى الخامس في جميع أشواط القدرة.

وكان شعار هجن الرئاسة بألوان المضمر محمد زيتون المهيري هو صاحب الناموس في الشوط الرئيسي للحول المفتوح، حيث قدم «شقراء» على القمة بتوقيت قدره 17:36:2 دقيقة، وحقق شعار هجن الرئاسة الثنائية في أشواط القدرة من خلال حصول «سلهود»، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي على المركز الأول في شوط الزمول المفتوح بتوقيت بلغ 18:22:3 دقيقة.

وبالمقابل تألق «مراكش» في شوط الحول المفتوح لأبناء القبائل، وأهدت مالكها فرج علي بن حمودة الظاهري الناموس في زمن وقدره 17:45:1 دقيقة، فيما كانت الصدارة في آخر الأشواط، والذي خصص للزمول المفتوح من نصيب شعار مطر محمد دحروي العامري، والذي قدم «عز الطلب» على الصدارة بتوقيت بلغ 18:27:9 دقيقة.

تنافس قوي لهجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية

بدأت تحديات الفترة الصباحية لهجن أبناء القبائل بفوز «براقة» لتهدي مالكها أحمد سالم أحمد بن دري الفلاحي سيف الحول المفتوح في زمن قدره 12:16:0 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «لفحة» لأحمد مطر ماجد الخيلي، بينما كان المركز الثالث من نصيب «بشاير» بشعار فرج علي بن حمودة الظاهري.

وواصل شعار مرغم المملوك لمحمد راشد غدير الكتبي وإخوانه التألق في أشواط السيوف، ونجح «شديد» لحمد راشد حمد غدير الكتبي في انتزاع الإعجاب، بعد حصوله على سيف الزمول المفتوح بزمن وقدره 12:28:4 دقيقة، وبالمقابل كان المركز الثاني لـ«خلاب» ملك سعيد حمد دري الفلاحي، بينما حل ثالثاً «الترس» لمكتوم الشيبة علي السبوسي.

خنجر الحول لـ«منحاف»

ونجحت «منحاف» المملوكة للمضمر المستحيل أحمد مطر ماجد طارش الخيلي في الإعلان عن نفسها بقوة، من خلال شوط الحول المحليات، وحازت الخنجر بعد أن وصلت لخط النهاية في توقيت بلغ 12:20:0 دقيقة، متفوقة على وصيفتها «نوايا» لذياب سالم دري الفلاحي، بينما جاءت «طاعة» ملك ماجد أحمد ماجد الخيلي في المركز الثالث.

شداد الزمول إلى مرغم

وعادت مرغم مجدداً إلى منصات التتويج، ولكن هذه المرة عبر شعار حمد ضعيف حمد اغدير اجتبي، الذي قدم «الواعي» صاحب الناموس في شوط شداد الزمول المحليات، حيث انتزع الصدارة، مسجلاً توقيتاً قدره 12:36:0 دقيقة، بينما كان «هداد» لرشيد غدير سعيد غدير الكتبي هو صاحب المركز الثاني، بينما جاء «شاهين» لمظفر محمد خموشة العامري في المركز الثالث.

«غزيلان» من البداية إلى النهاية

وشهد الشوط الخامس للزمول المفتوح للإنتاج تألقاً منقطع النظير من «غزيلان» ملك علي محمد راعي العويا العامري، والذي انطلق في مقدمة المتسابقين منذ اللحظة الأولى، وحافظ على صدارته حتى النهاية ليهدي مالكه السيف الغالي بزمن بلغ 12:34:0 دقيقة، وحصل «الصيرمي» لراشد محمد راشد غدير الكتبي على المركز الثاني، وجاء «محبوب» لمحمد غريب راشد الكتبي ثالثاً.

سيف الإنتاج يذهب لـ«وزن»

أضافت «وزن» المملوكة لمبارك محمد بوخرايط العامري إنجازاً جديداً لسجلها العامر بالسيوف، حيث حصلت على سيف الحول للإنتاج لتضيفه إلى سيف جائزة زايد الكبرى، مسجلة زمناً وقدره 12:17:9 دقيقة، وجاءت «شقراء» لمحمد طحنون جابر مهيرة المري في المركز الثاني، و«رغد» لسعيد راشد غدير الكتبي في المركز الثالث.

عبد الله فرج يهنئ العاصفة

تقدم عبد الله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بالتهنئة لمؤسسة هجن العاصفة، بمناسبة حصولها على سيف الإمارات للحول المفتوح وبقية الرموز التي حققتها في مهرجان ختامي المرموم، كما هنأ هجن الرئاسة على إنجازاتها في ختامي الختاميات، وقال: لا بد من أن نهنئ جميع أبناء القبائل الحاصلين على الرموز في هذا المهرجان الكبير، الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك على تميزه في كل المجالات.

وتقدم عبدالله أحمد فرج بالشكر إلى رعاة مهرجان ختامي المرموم وعلى رأسهم شركة الطاير للسيارات الراعي البلاتيني للمهرجان، وشركة الفطيم الراعي الذهبي، والرعاة الفضيين شركتا الكندي للسيارات ونيسان الرستماني، وأضاف: كما أشكر جميع العاملين في اللجان المنظمة للمهرجان، وكل فريق العمل على التنظيم الرائع للمهرجان، ويمتد الشكر إلى هيئة صحة دبي التي بادرت بتوفير فحوصات «كوفيد 19» وجرعات التطعيم للمشاركين في المهرجان، كما أشكر جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، والتي أسهمت بصورة كبيرة في نجاحه بتلك الصورة المذهلة.

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