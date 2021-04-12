«إنترنت الأشياء» و«الجيل الخامس» في كأس رئيس الدولة للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجحت تجربة شركة دو في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه تقنيات وحلول الاتصال المتطورة في نجاح المسابقات الرياضية وغيرها من الفعاليات المجتمعية، وشاركت دو «الراعي الذهبي» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات في تقديم الدعم التقني لفعاليات البطولة، وسخرت قدرات تقنية إنترنت الأشياء وشبكة الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة هواوي لتقديم الدعم للمشاركين وتوفير تجارب مشاهدة وعرض فريدة من نوعها للجماهير والمتابعين من المنزل، وقدمت دو مجموعة من العروض الاستثنائية للبطولة منها عرض متميز بتقنية الوضع الافتراضي 360 درجة أتاح للمتابعين من المنزل فرصة مشاهدة مميزة لفعاليات السباق، أو مشاهدة الحدث مباشرة إما من خلال عرض بتقنية التصوير 360 درجة للمناظر الطبيعية أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب، كما كانت أجهزة الواقع الافتراضي متاحة لعدد من الشخصيات الحاضرة في الحدث، والذين تمكنوا من متابعة الحدث بجودة عالية دون الحاجة لتغيير أو نقل أماكن تواجدهم في الحدث، وتم تقديم آلة البيع الآلي ذاتية القيادة، مما سمح لأعضاء الفرق المشاركة والجمهور بالحصول على مكملات غذائية مجانية باسخدام رمز خاص للاستجابة السريعة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: عملنا من خلال شراكتنا المتميزة مع اتحاد الدراجات على تسخير إمكانات تقنيتي إنترنت الأشياء والجيل الخامس لإضفاء معنى جديد لهذه البطولة الاستثنائية بالتعاون مع شركائنا، واضعين نصب أعيننا تمهيد الطريق لعصر جديد من التميز في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، ونتطلع إلى مواصلة لعب دور مهم في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة.

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