«الظفرة للصالات».. إنجاز «النجمة الثالثة» بفريق المستقبل

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

عاد فريق الظفرة لكرة الصالات إلى منصات التتويج، بفريق المستقبل، بعد إعادة بناء الفريق من عناصر واعدة من صغار السن، محققاً النجمة الثالثة في الدوري أول من أمس بتحقيقه اللقب الثالث في تاريخه بالتفوق على النصر في مجموع مباراتي «البلاي أوف» 6 -5، (فاز على النصر ذهاباً 2 - صفر وخسر إياباً 5 - 4 ) وتسلم الفريق درع الدوري ومكافأة 200 ألف درهم، وسبق للفريق تحقيق بطولة الكأس مرة واحدة والسوبر مرتين وكأس الاتحاد مرتين، وهو صاحب أكبر إنجاز لكرة الصالات الإماراتية بتحقيقة برونزية كأس العالم للأندية التي أقيمت في البرازيل.

أهدى نادي الظفرة درع الدوري إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وإلى مجلس إدارة النادي برئاسة حمد المنصوري، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي وجماهير الظفرة، وحرص عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبد الملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة كرة الصالات ويوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة على تهنئة فريق الظفرة بإنجاز الدوري، ونادي النصر بإحراز ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الاتحاد، وتمنوا لبقية الفرق حظاً أوفر.

إشادة

وثمن عيسى المزروعي رئيس شركة الألعاب الرياضية، الإنجاز وأشاد بجهود حسن الحمادي مشرف الفريق واللاعبين والجهازين الفني والإداري، وأبدى سعادته بعودة الفريق إلى منصات التتويج، وتمنى سعيد الخاصوني نائب رئيس شركة الألعاب، أن يحافظ الفريق على القمة، وأن يوفق في التمثيل المشرف للدولة واللعبة في المحافل الخارجية على مستوى آسيا والوطن العربي، وقال: نسعى لنشر كرة الصالات على أوسع نطاق في المنطقة واكتشاف مزيد من المواهب.

وأكد حسن عباس الحمادي مهندس الإنجاز أنه كان واثقاً من العودة في الموسم الحالي وقال: كنا طرفاً في نهائي الكأس الأغلى ولم يحالفنا التوفيق ونلنا شرف اللعب في أغلى الكؤوس وهذا في حد ذاته بطولة، وأخيراً توجنا بدرع الدوري عن جدارة في موسم استثنائي وفي بطولة استثنائية.

وكشف الحمادي أن الفريق تم بناؤه ليكون ضمن المنافسين على الألقاب وقال: استقطبنا لاعبين جدداً، ولم تحدث أي فجوة رغم اعتمادنا على لاعبين صغار السن، دعمنا الفريق بمدرب مميز مما أحدث نقلة نوعية في الفريق وقال: السبب الرئيسي في تحقيق الإنجاز هو التكاتف بين عناصر الفريق.

وأشاد الحمادي بمساندة رئيس إدارة الألعاب الجماعية عيسى المزروعي للفريق، حيث غرس فيهم روح الطموح، وجدد الثقة فيهم، كما وجه الشكر إلى اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي واللجنة التنفيذية لكرة الصالات على الدعم اللامحدود للعبة.

القائمة الذهبية

يشرف على فريق الظفرة حسن عباس الحمادي، وتضم القائمة الذهبية اللاعبين: حمدان عبد الله، محمد الهاشمي، يوسف الهنائي، سلطان الحمادي، أحمد الحوسني، عبد الله الحمادي، وحمد حيدر، طالب الفزاري، علي الحمادي، يونس الحمادي، محمد الملا، جاسم النعيمي، خليفة الحمادي، راشد الهنائي، حمد الشامسي والنجم المقيم ميجويل كينجي ومواطنيه ماركو أنتونيو وجابريل مورير وأندريه مارتينيز وميكيو أوليفيرا، بالإضافة إلى مواليد الدولة محمود يوسف، حمودة قاسم، ويقود الجهاز الفني المدرب الصربي ديجان ديدوفيتش ومعه رافائيل كاسانو ومحمد صلاح.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل التوجه إلى معسكر دبي لفتة طيبة، حيث احتفل فريق الظفرة بعيد ميلاد عامل المهمات أسد الله عثمان وتم نشر صور الاحتفالية على الحساب الرسمي لنادي الظفرة وشركة الألعاب.

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