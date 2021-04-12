القوة الجوية العراقي ينضم للفقاعة الطبية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

انضم فريق القوة الجوية العراقي للفقاعة الطبية كآخر الواصلين من الفرق المشاركة في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا التي يستضيفها نادي الشارقة وتنطلق مبارياتها يوم غدٍ الأربعاء.

وتوجهت بعثة الفريق العراقي بحسب الترتيبات الدقيقة من مطار الشارقة إلى مقر إقامة الفرق المشاركة في فندق الشيراتون بكورنيش الشارقة، وسبقها في الوصول بعثتا تركتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، كما انضم لمقر البعثات فريق الشارقة بكامل تشكيله الذي يضم الجهازين الفني والإداري و30 لاعباً هم: عادل الحوسني، درويش محمد، حمود حويج، ماجد محسن مصبح «حراس مرمى»، شاهين عبد الرحمن، حمد جاسم، سالم سلطان، عبد الله غانم، الحسن صالح، علي الظنحاني، خالد الظنحاني، محمد عبد الباسط، سيف راشد، محمد خلفان، سالم صالح، أحمد سرور، أحمد حسن، عبد الله العجماني، ضاري فهد، لوان بيريرا، خالد باوزير، عبد العزيز الكعبي، عبدالرحمن جمعة، خليفة عبد الرحمن، علي عبد الله، سعيد الكعبي، عبدالله السويدي، ايغور كورونادو، كايو لوكاس وشوكوروف.

عودة

وشهدت التدريبات الأخيرة لفريق الشارقة عودة المدافع سالم سلطان بعد إنهائه المرحلة الأولى من الخدمة الوطنية، ومشاركة سيف راشد الذي أكمل برنامجه العلاجي إثر الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

ويختتم الفريق مساء اليوم استعداداته لبداية مشواره الآسيوي حيث يجري تدريبه الأخير في الملعب الفرعي الخاص به في استاد خالد بن محمد بفرع النادي بالحزانة بمشاركة جميع اللاعبين، ومن المتوقع أن تظهر ملامح التشكيل الأساسي الذي يخوض به المدير الفني عبد العزيز العنبري مباراة الفريق المقررة في العاشرة من مساء الغد أمام القوة الجوية العراقي، بالإضافة للمحاضرة النظرية للمدرب بخصوص المنافس والتعريف بالخطة المناسبة للمباراة.

الافتتاح

وتفتتح مباريات مجموعة الشارقة في السابعة مساء الغد بلقاء فريقي تركتور الإيراني وبختاكور الأوزبكي، تليها المباراة الثانية بين صاحب الأرض والقوة الجوية وتقام جميع المباريات في استاد الشارقة.

وعلى جانب متصل تفقد العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، رئيس اللجنة الأمنية لبطولة دوري ابطال آسيا المجموعة B، يرافقه أعضاء اللجنة، ووفد من مجلس الشارقة الرياضي مقر إقامة الوفود للفرق الأربعة المشاركة، إضافة لتفقده منشآت نادي الشارقة الرياضي الذي يستضيف مباريات المجموعة خلال الفترة من 14 – 29 من الشهر الجاري.

ووقف العقيد عاشور على كافة الترتيبات والتحضيرات الأمنية بمقر إقامة الوفود، ومدى مطابقتها للبروتوكول الرياضي الموضوع من قبل الجهات العليا في الدولة لمواجهة جائحة كوفيد 19، حيث تفقد الأماكن المخصصة لإجراء فحص الـ«PCR» للاعبين والأطقم الفنية التابعة للفرق، إلى جانب تفقده بقية المرافق المخصصة للوفود بالفندق، كما وقف على كافة الإجراءات الأمنية المتبعة بنادي الشارقة الرياضي، والتي تسهم بدورها في تعزيز سلامة المشاركين، حيث تفقد المداخل والمخارج بالنادي، علماً بأن مباريات المجموعة ستقام بدون حضور جماهيري نظراً لجائحة كوفيد 19.

إشادة

وأشاد العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، رئيس اللجنة الأمنية لبطولة دوري أبطال آسيا المجموعة B، بالجهود والترتيبات المبذولة لاستضافة الحدث من قبل اللجنة المنظمة ومختلف اللجان المشاركة في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، داعياً جميع المشرفين وأعضاء اللجان المختلفة إلى التكاتف لإنجاح هذه الاستضافة، التي تشرف سمعة الكرة الإماراتية، وتليق بمكانة إمارة الشارقة الرياضية.

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