الإمارات تتسلم علم استضافة مونديال المبارزة للشباب والناشئين في 2022

المصدر: القاهرة - وام

تسلم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، رسمياً علم تنظيم واستضافة بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة «الإمارات 2022»، من عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، بحضور إيمانويل كاتسياداكيتس الأمين العام للاتحاد الدولي للمبارزة، ورؤساء ووفود المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للمبارزة، التي أقيمت في مصر، بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 55 دولة.

وعبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي وإسناد تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير للإمارات، مؤكداً أن تنظيم بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة التي تعد الحدث الأبرز على المستوى الدولي شرف كبير للدولة، وثقة عالمية كبيرة في قدراتها، ولفت إلى نجاحها في تنظيم واستضافة بطولات قارية وعالمية بأعلى مستوى من الاحترافية والإبهار، بعدما تركت إرثاً مهماً لدى مسؤولي الاتحادات القارية والدولية، يجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضاف: تلك هي المرة الأولى التي تشهد إسناد تنظيم بطولة العالم لدولة خليجية، ومن المرات القليلة، التي يتم خلالها اختيار دولة شرق أوسطية لهذه المهمة الكبيرة، ولذلك فنحن أمام تحد كبير، نرحب به ونثق في قدرتنا على تحويل هذه المناسبة العالمية الكبيرة إلى فرصة نجاح، بسواعد أبنائنا وبفرق العمل المحترفة التي ستبهر العالم، لأننا نستهدف ترك بصمة إماراتية للتاريخ على تلك البطولة.

وتابع المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «كلنا إصرار وعزيمة على حفر اسم الإمارات في سجل الدول، التي يشار إليها بالبنان، في تنظيم الفعاليات الرياضية بصفة عامة، ولعبة المبارزة على وجه التحديد، وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أشيد بالنجاح الكبير، الذي حققته جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافة النسخة الحالية، التي أقيمت في ظروف استثنائية، وشهدت تطبيق أعلى معايير الجودة في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية البعثات والوفود، ويحسب للشقيقة مصر أنها تقدمت بجرأة دون تردد للاستضافة برغم العارض الصحي العالمي، ونجحت في تقديم نسخة تفوق كل التوقعات بشهادة الجميع، وخرج الحدث كونه أفضل بطولة في التاريخ، منذ تأسيس الاتحاد الدولي وحتى الآن بشهادة الاتحاد نفسه والوفود المشارك».

موعد مقترح

وعن الموعد المقترح للنسخة الإماراتية قال تم اقتراح الفترة من 2 إلى 12 أبريل 2022 لإقامة البطولة، لكن ما زال موعداً مقترحاً قد يتقدم أو يتأخر حسب الاستعدادات وحسب اعتماد الاتحاد الدولي للحدث، وسنبدأ من الآن العمل على ترتيب كل الأوضاع بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة لإخراج البطولة في أفضل صورة.

وأكد إيمانويل كاتسياداكيتس أن الثقة بلا حدود في الإمارات لتنظيم بطولة ناجحة خصوصاً أنه سبق لها استضافة بطولة عالم سابقة لـ«سلاح الايبيه»، مشيراً إلى أن أسرة الاتحاد الدولي شغوفة بمتابعة أخبار الإمارات واستعداداتها لاستضافة العالم في شهر أبريل من العام المقبل، وأن سمعة الإمارات تسبقها في المحافل الدولية، وليس غريباً عليها أن يسند الاتحاد الدولي لها هذه المهمة بالإجماع.

مكانة مرموقة

وأكد عبد المنعم الحسيني أن الإمارات بمكانتها المرموقة، وقدراتها المعروفة قادرة على إبهار العالم، مشيراً إلى وضع جميع خبرات وإمكانات الاتحاد المصري للسلاح في خدمة اتحاد الإمارات، في ضوء بروتوكول التعاون المشترك.

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