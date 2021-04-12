الفقاعة الطبية.. احترازات فائقة للمجموعة الآسيوية في الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكملت شركة الشارقة لكرة القدم، ترتيباتها الخاصة لـ «الفقاعة الطبية» المحددة بشروط دقيقة وإجراءات احترازية فائقة لاستضافة فرق ومسؤولي المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، وذلك في 4 مواقع هي فندقي بولمان بمنطقة التعاون والشيراتون في كورنيش الشارقة واستاد الشارقة مكان إقامة المباريات وبعض التدريبات واستاد خالد بن محمد في الحزانة، الذي تقام فيه معظم التدريبات بما فيها تدريبات فريق الشارقة.

وتقرر أن يضم فندق بولمان المسؤولين من الاتحاد الآسيوي وحكام المباريات والمراقبين، على أن تقيم الفرق الأربعة وهي الشارقة وباختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وتركتور سازي الإيراني في الشيراتون، وتم تخصيص منطقتين للإعلاميين لحضور المباريات من المنصة والمركز الإعلامي الخاص بالمؤتمرات الصحفية وفقاً لشروط البروتوكول الصحفي وهي إبراز نتيجة الفحص السلبية لا تتعدى 72 ساعة.

تفاصيل الفقاعة

وأوضح أمين حامد المنسق العام لنادي الشارقة تفاصيل الفقاعة الطبية التي جرى الإعداد لها في المواقع الأربعة، وقال إن الفقاعة المقصود منها الحد من التعامل بين الأشخاص داخل وخارج الفقاعة للتقليل من فرص انتقال عدوى فيروس «كوفيد19» لأي شخص داخل الفقاعة، وستكون هناك إجراءات طبية مشددة على الأشخاص داخل الفقاعة وفحوصات دورية كل 48 ساعة أو 72 ساعة حسب الاحتياجات داخل الفقاعة، وتطبيق البروتوكول الصحي يتم بوجود مندوب من النادي ومندوب من اتحاد كرة القدم ومندوب من الشرطة، وأفراد الشرطة و«السيكيورتي» الموجودين في الفنادق معروفين ومدركين عدم خروج أي شخص من الفندق لوحده ومنع زيارة أي شخص لنزلاء الفندق الموجودين في طوابق محددة، هذه الطوابق صعب الوصول لها إلا عبر مدخلين تتم مراقبتهما بشكل دقيق من الشرطة بالنسبة لفندق الشيراتون.

بروتوكول دقيق

وقال حامد إن البروتوكول دقيق ويشكل كل التفاصيل.

وضرب أمين حامد مثالاً بفريق تركتور الإيراني الذي دشن أمس خط السير من الفقاعة إلى ملعب التدريب، حيث توجه من الفندق للملعب رقم 1، وبدأ خط سيره بتنسيق من مندوب يرافق البعثة ومتواجد معها طوال ساعات اليوم، وقام بالاتصال بمندوب آخر في ملعب التدريب، للتحضير لوصول الفريق، ولا يوجد غير 3 أشخاص في ملعب التدريب عند حضور كل فريق للتدريب وجميعهم تم إجراء الفحص الدوري لهم ونتائجهم سلبية، وبعد انتهاء التدريب، تعود الفرق للفندق بالطريقة نفسها.

كما تم تحديد شروط خاصة في التعامل مع غرف الملابس عند التدريبات أو المباريات، حيث تم تحديد استخدام محدود لها في حالة الاحتياج فقط، ومنع استخدام «الشوار» و«الجاكوزي» ويتم التعقيم لغرف الملابس على مدار الساعة.

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