محمد بن راشد يشهد تحدي الثنايا لهجن الشيوخ في ختامي المرموم بحضور حمدان بن محمد

المصدر: دبي- علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا، يوم أمس، ضمن فعاليات اليوم التاسع لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم، كما شهد سباقات الرموز في الفترة المسائية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين، وجمهور غفير من محبي سباقات الأصايل.

وظفرت «بلشة» لهجن الرئاسة بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في الشوط الأول المفتوح للأبكار، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري مسجلة زمناً قدره 12:01:6 دقيقة، وحلت «منهج» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي في المركز الثاني، بينما جاءت ثالثة «العاصمة» لهجن البشاير القادمة من سلطنة عمان تحت قيادة المضمر موسى علي الجحافي.

وانقض «الذيب» لهجن العاصفة على بندقية الجعدان في الشوط الثاني المفتوح بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12:13:4 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «ناهي» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد سلطان الوهيبي، وجاء ثالثاً «مدمر» لهجن الرئاسة بقيادة محمد زيتون المهيري.

تألق

وواصلت هجن العاصفة تألقها بعد أن أهدت «إنجاز» هذا الشعار كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المحليات، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12:01:2 دقيقة، وحلت «الهايلة» لهجن الرئاسة في المركز الثاني، بقيادة المضمر محمد سلطان الوهيبي، بينما جاءت «فلك» لهجن العاصفة في المركز الثالث.

وانتزع «ملهم» «الهاتريك» والرمز الثالث لهجن العاصفة بعد الفوز بالشوط الرابع للثنايا الجعدان المحليات، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12:23:1 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني «الجارح» لهجن الرئاسة، بقيادة محمد بن زيتون المهيري، وجاء المركز الثالث من نصيب «حمران» لهجن الشحانية، الذي ضمره جارالله محمد عقيل.

تتويج

وبعد ختام سباقات الرموز، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج المؤسسات الفائزة بالرموز، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وبالعودة إلى بقية الأشواط، فازت «الشاهينية» لهجن العاصفة بالشوط الخامس بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 12.07.5 دقيقة، وأضاف «شاهين» الانتصار الثاني على التوالي لهجن العاصفة بعد تصدر الشوط السادس، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12.41.9 دقيقة، واستمرت عاصفة الشواهين بعد تصدر «الشاهينية» لهجن العاصفة الشوط السابع بقيادة المضمر ذاته، مسجلة زمناً قدره 12.22.3 دقيقة.

وحققت «مواري» الصدارة في الشوط الثامن للشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني بقيادة المضمر علي المالكي، مسجلة زمناً قدره 12.12.8 دقيقة، وفاز «المسامح» لهجن الرئاسة في الشوط التاسع بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي، مسجلاً زمناً قدره 12.33.8 دقيقة.

تصدّر

وتصدرت «الشاهينية» لهجن العاصفة الشوط العاشر بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 12.23.0 دقيقة، ونالت «الشاهينية» لهجن زعبيل صدارة الشوط الحادي عشر، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلة زمناً قدره 12.06.6 دقيقة، وحقق «كفو» لهجن الشحانية الفوز في الشوط الثاني عشر بقيادة المضمر محمد العطية، مسجلاً زمناً قدره 12.43.9 دقيقة، واقتنصت «انذار» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان صدارة الشوط الثالث عشر بقيادة المضمر سعيد مبارك الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 12.29.7 دقيقة، وحلق «شاهين» بصدارة الشوط الرابع عشر لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12.47.4 دقيقة، ونجحت «هملولة» لهجن سيح السلم بانتزاع ناموس الشوط الخامس عشر بقيادة المضمر سعيد راشد مروشد، مسجلة زمناً قدره 12.22.3 دقيقة، وبصم «شاهين» لهجن العاصفة على صدارة مسك الختام في الشوط السادس عشر، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12.27.6 دقيقة.

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