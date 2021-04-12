التحدي يجمع الكبار اليوم على سيف الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يصل قطار مهرجان ختامي المرموم اليوم إلى آخر محطاته، والتي ستشهد تنافساً مثيراً بين نخبة الهجن في تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة المسائية عبر أربعة أشواط و6 رموز لهجن أبناء القبائل في الصباح إضافة إلى أشواط القدرة، وستكون ذروة السنام في مسك الختام على سيف الإمارات المفتوح.

ويجمع تنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ أقوى الهجن العربية الأصيلة للظفر بأغلى الألقاب والرموز، وتتنافس الزمول الأصايل المحليات على الشداد وجائزة النصف مليون درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة نقدية أربعمائة ألف درهم، وثلاثمائة ألف درهم لصاحب المركز الثالث، ومائتي ألف درهم لصاحب المركز الرابع، ومائة ألف درهم لمن يحصد خامس المراكز.

جائزة

أما ثاني الأشواط فستتنافس عليه الحول الأصايل المحليات بحثاً عن حصد الجائزة الكبيرة خنجر، ونصف مليون درهم بالإضافة إلى سيارة رينج روفر، وتنتظر صاحب المركز الثاني جائزة نصف مليون درهم، ويحصل صاحب المركز الثالث على ثلاثمائة ألف درهم، ومائتي ألف لصاحب المركز الرابع، بينما حددت جائزة مائة ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

وتتصاعد الإثارة في شوط سيف الإمارات للزمول المفتوح من خلال الشوط الثالث بجانب جائزة نقدية مليون درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على نصف مليون درهم، وثلاثمائة ألف لمن يأتي ثالثاً، بينما هناك جائزة مائتي ألف درهم لصاحب المركز الرابع، ومائة ألف درهم لمن يحصل على خامس المراكز.

وستتجه الأنظار إلى القمة في الشوط الرابع للحول المفتوح الذي سيشهد منافسة قوية على سيف الإمارات بالإضافة إلى مليوني درهم من نصيب الفائز بالمركز الأول، بينما هناك جائزة ثمانمائة ألف درهم لصاحب المركز الثاني، خمسمائة ألف لمن تأتي ثالثاً، وثلاثمائة ألف درهم من نصيب المركز الرابع، فيما وضعت جائزة مائة وخمسون ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

تحدٍ

وتشهد الفترة الصباحية إقامة الأشواط الستة الأخيرة لهجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، وتم تخصيص الشوطين الخامس والسادس لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بالشوط السادس للحول المفتوح «إنتاج» السيف بالإضافة إلى مليوني درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم في انتظار صاحب المركز الأول في الشوط الخامس للزمول المفتوح «إنتاج»، وستذهب الجائزة نفسها إلى صاحب الصدارة في الشوط الرابع للزمول المحليات، بينما يحصل صاحب الصدارة في الشوط الثالث للحول المحليات على خنجر ومليوني درهم.

أشواط

وينتظر السيف ومليون ونصف المليون درهم الفائز بالمركز الأول في شوط الزمول المفتوح، وستكون الجائزة الكبرى السيف وثلاثة مليون درهم في انتظار صاحبة الصدارة والناموس في الشوط الأول والمخصص للحول المفتوح، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في الأشواط المسائية على جوائز نقدية ضخمة. وستقام أربعة أشواط للقدرة بواقع اثنين لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومثلهما لأبناء القبائل، وذلك لمسافة القدرة 11 كيلومتراً، وسينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى الخامس في جميع أشواط القدرة جائزة عينية قيّمة عبارة عن سيارات.

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في أشواط الفترة الصباحية التي تضمنت تحديات 14 شوطاً للأبكار والقعدان خصصت فيها جوائز السيارات، دشنت هجن الرئاسة انتصاراتها في سن الثنايا بعد فوز «الزود» في الشوط الأول بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وعزز «أشقر» انتصارات هجن الرئاسة بفوزه في الشوط الثاني بقيادة نفس المضمر. وحلقت «الشاهينية» بصدارة الشوط الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، ونالت «عالية» لهجن الشحانية صدارة الشوط الرابع بقيادة المضمر محمد خالد العطية، وفاز «الدحيل» لهجن الشحانية ومع المضمر ذاته في الشوط الخامس.

وانتزعت «بشاير» صدارة الشوط السادس للشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان مع المضمر محمد غريب الكتبي، وتصدرت «مصيونة» للشيخ حمد بن علي بن عبد الله آل ثاني الشوط السابع بقيادة المضمر علي سالم المالكي. (دبي - البيان الرياضي)

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سيطرت هجن الرئاسة على الشوط التاسع مع «مزاحم» صاحب الزمن 12.30.0 دقائق و«هملولة» صاحبة التوقيت 12.19.8 دقائق بقيادة المضمر محمد بن زيتون المهيري، بينما جاء انتصار الرئاسة في الشوط العاشر عبر «حبشان» بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12.35.7 دقائق.

وتصدرت «جنان» الشوط الحادي عشر بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، مسجلة زمناً قدره 12.20.7 دقائق مع المضمر علي سعيد الوهيبي، وحقق «معاند» الفوز في الشوط الثاني عشر بنفس الشعار والمضمر مسجلاً زمناً قدره 12.46.8 دقائق، ونجحت «رفيف» في الفوز بصدارة الشوط الثالث عشر للشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني وبقيادة المضمر متعب الفهيدان مسجلة زمناً قدره 12.26.8 دقائق، وجاء مسك الختام مع «شاهين» لهجن العاصفة الحائز على صدارة الشوط الرابع عشر بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 12.39.6 دقائق. (دبي - البيان الرياضي)

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