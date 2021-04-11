محمد بن راشد يشهد ختامي المرموم وثلاثية العاصفة

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك ضمن السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم كما تابع السباق سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز.

وعلى الرغم من أن "منهج" لهجن العاصفة كانت تمضي بثقة وثبات نحو إحراز رمز الثنايا البكار المفتوح إلا أن الدخول القوي من "بلشة" تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري حول وجهة كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم إلى مؤسسة هجن الرئاسة وتحقق ذلك الإنجاز الكبير في زمن وقدره 12:01:6 دقائق وحلت "منهج" بقيادة غياث الهلالي في المركز الثاني بينما جاءت ثالثة "العاصمة" لهجن البشاير القادمة من سلطنة عمان تحت قيادة المضمر موسى علي الجحافي.

ونجح "الذيب" لهجن العاصفة في الوصول إلى صدارة الثنايا الجعدان مع إنتصاف مسافة السباق للحصول على البندقية الغالية، وتمكن تحت قيادة المضمر غياث الهلالي من المحافظة على تلك الصدارة حتى النهاية ليؤكد من جديد على تميز سلالة عملاق هجن العاصفة "الشبابي" ويهدي شعار هجن العاصفة البندقية مسجلا توقيتا بلغ 12:13:4 دقائق وحل "ناهي" لهجن الرئاسة ثانيا تحت قيادة المضمر محمد سلطان الوهيبي وجاء ثالثا "مدمر" لهجن الرئاسة بقيادة محمد زيتون المهيري.

وتمكن المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي من إضافة الرمز الثاني لشعاره وذلك من خلال تقديمه لـ"إنجاز" التي حققت كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المحليات في زمن وقدره 12:01:2 دقائق وذلك رغم المنافسة القوية التي وجدتها في الأمتار الاخيرة من "الهايلة" لهجن الرئاسة والتي حلت وصيفة تحت قيادة المضمر محمد سلطان الوهيبي بينما جاءت "فلك" لهجن العاصفة في المركز الثالث.

واستعرض "ملهم" لهجن العاصفة إمكاناته وقدراته العالية قبل أن يضع أقدامه على نقطة النهاية في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المحليات حيث حسم معركة البندقية مبكرا ومضى بكل ثقة وثبات نحو الناموس تحت قيادة غياث الهلالي ليهدي الشعار الغالي الرمز الثالث في أول أيام رموز الكبار وتحقق إنجاز "ملهم" في توقيت وقدره 12:23:1 دقائق بينما جاء في المركز الثاني "الجارح" لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن زيتون المهيري وكان المركز الثالث من نصيب "حمران" لهجن الشحانية الذي ضمره جارالله محمد عقيل.

وأقيم في الفترة الصباحية 16 شوطا للسيارات في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ وشهد الشوط الرئيسي الأول للثنايا البكار تألقا لافتا لشعار هجن الرئاسة حيث تمكنت "الزود" من حسم المعركة وتسجيل التوقيت الافضل في جميع الأشواط الصباحية بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 12:13:2 دقائق تحت القيادة التضميرية لعلي جميل الوهيبي.

المضمر الظافر سجل ظهوره القوي مجدداً من خلال الشوط الثاني للثنايا الجعدان حيث كشف "أشقر" عن إمكاناته وقدراته العالية ونجح في إهداء مؤسسة هجن الرئاسة ومضمره علي جميل الوهيبي الناموس بعد أن قطع رحلة السباق البالغة ثمانية كيلومتر في توقيت بلغ 12:34:3 دقائق.

ونجح رهان هجن العاصفة في الشوط الثالث للثنايا البكار والذي دفع من خلاله المضمر المميز للشعار ذو اللونين الابيض والأسود غياث الهلالي بـ"الشاهينية" التي استحقت الحصول على الصدارة وذلك عندما كانت عقارب توقيت السباق تشير إلى مرور 12:17:3 دقائق.

ولم يتأخر شعار هجن الشحانية عن ركب الناموس في الأشواط الرئيسية للفترة الصباحية حيث تمكنت "عالية" من الظفر بصدارة الثنايا البكار تحت القيادة التضميرية المميزة للمشاغب محمد خالد العطية والذي قادها إلى احراز المركز الاول مسجلة توقيتا وقدره 12:24:0 دقائق.

ويصل مهرجان ختامي المرموم صباح ومساء غد الإثنين إلى آخر محطاته والتي ستشهد تنافسا مثيرا بين الهجن الأفضل والأقوى والأسرع من خلال تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وتشهد الفترة المسائية أربعة أشواط ساخنة بين الكبار والأصايل من الهجن العربية الأصيلة للظفر بأغلى الألقاب والرموز وتتنافس الزمول الأصايل المحليات على الشداد وجائزة النصف مليون درهم .. ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة نقدية - 400 ألف درهم و 300 ألف درهم لصاحب المركز الثالث و200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع و100 ألف درهم لمن يحصد خامس المراكز.

أما ثاني الأشواط ستتنافس عليه الحول الأصايل المحليات بحثا عن حصد الجائزة الكبيرة خنجر ونصف مليون درهم بالإضافة إلى سيارة رينج روفر وتنتظر صاحب المركز الثاني جائزة نصف مليون درهم ويحصل صاحب المركز الثالث على ثلاثمائة ألف درهم ومائتي ألف لصاحب المركز الرابع بينما حددت جائزة مائة ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

ويطرح سيف الإمارات للزمول المفتوح من خلال الشوط الثالث بجانب جائزة نقدية مليون درهم ويحصل صاحب المركز الثاني على نصف مليون درهم وثلاثمائة ألف لمن يأتي ثالثا بينما هناك جائزة مائتي ألف درهم لصاحب المركز الرابع ومائة ألف درهم لمن يحصل على خامس المراكز.

وبالمقابل تطرح الجائزة الكبرى في مهرجان ختامي المرموم من خلال الشوط الرابع للحول المفتوح وسيكون سيف الإمارات بالإضافة إلى مليوني درهم من نصيب الفائز بالمركز الأول بينما هناك جائزة ثمانمائة ألف درهم لصاحب المركز الثاني خمسمائة ألف لمن تأتي ثالثا وثلاثمائة ألف درهم من نصيب المركز الرابع فيما وضعت جائزة مائة وخمسون ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة الأشواط الستة الأخيرة لهجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول وتم تخصيص الشوطين الخامس والسادس لرموز الإنتاج ويحصد الفائز بالشوط السادس للحول المفتوح "إنتاج" السيف بالإضافة إلى مليوني درهم، بينما سيكون الشداد و مليون درهم في إنتظار صاحب المركز الأول في الشوط الخامس للزمول المفتوح "إنتاج" وستذهب نفس الجائزة إلى صاحب الصدارة في الشوط الرابع للزمول المحليات بينما يحصل صاحب الصدارة في الشوط الثالث للحول المحليات على خنجر ومليوني درهم.

وسيكون هناك السيف ومليون ونصف المليون درهم لمن ينجح في الحصول على المركز الأول في شوط الزمول المفتوح وستكون الجائزة الكبرى السيف وثلاثة مليون درهم في إنتظار صاحبة الصدارة والناموس في الشوط الاول والمخصص للحول المفتوح.

ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في الأشواط المسائية على جوائز نقدية ضخمة وتعقب أشواط الرموز لأبناء القبائل أربعة أشواط بواقع إثنين لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومثلهما لأبناء القبائل وذلك لمسافة القدرة "11" كيلومترا وسينال الفائزون بالمراكز من الأول حتى الخامس في جميع أشواط القدرة سيارات.

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