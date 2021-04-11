مهرجان داماك الرمضاني 18 أبريل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة داماك العقارية عن تنظيم أول مهرجان رمضاني رياضي لها على الإطلاق في مجتمع أكويا، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 18 أبريل حتى 7 مايو 2021، حيث تسعى من خلاله إلى تعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي والتواصل المجتمعي التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

وسيشهد المهرجان، الذي يستمر ثلاثة أسابيع، تنظيم العديد من المسابقات الرياضية، بما في ذلك سباقات الدواثلون والماراثون بالتعاون مع شركة هوبا سبورتس للأنشطة الرياضية، إضافة إلى بطولتين لكرة القدم وكرة السلة من تنظيم أكاديمية تشامبس الإمارات التي يشرف عليها نجم كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب، كما ينظّم المهرجان فعالية أولمبياد مُصغّرة للأطفال.

ويستضيف مجتمع أكويا الهادئ معظم الأنشطة الرياضية، في حين يستضيف مجتمع داماك هيلز بعض الألعاب الرياضية الأخرى، ومن المقرر أن تبدأ المسابقات الساعة 9 ليلاً كل يوم، مع الإشارة إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع محبي وعشاق الرياضة للمشاركة في هذه الألعاب والأنشطة، وسيحصل الفائزون في المركزين الأول والثاني على جوائز نقدية وكؤوس تكريمية.

وقال علي سجواني، مدير عام العمليات التشغيلية في شركة داماك العقارية: «نسعى من خلال تنظيم هذا المهرجان الرياضي الرمضاني إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي، وذلك بعد النجاح الذي حققه سباق الدراجات الهوائية في مجتمع أكويا خلال شهر مارس الماضي. لطالما أكدت شركة داماك أهمية الصحة واللياقة بالنسبة للموظفين، لذلك نطمح خلال الفترة المقبلة إلى تنظيم المزيد من الأنشطة التي تُعزز الصحة واللياقة لدى مختلف شرائح المجتمع».

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