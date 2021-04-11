النصر بطل أغلى كؤوس ألعاب القوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توج النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى للموسم 2020-2021، بعد حصاد لاعبيه 22 ميدالية خلال منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين، موزعة بين 13 ذهبية، و6 فضيات، و3 برونزيات.

وحصد الميداليات الذهبية للنصر كل من راشد عيد في سباق 110 أمتار، ودانيش ولكر في سباق 100 عدو، والين مولن في الوثب العالي والوثب الثلاثي، وأحمد حسن في دفع الجلة وفي الإطاحة بالقرص، ويوسف خميس في رمي الرمح، ومحمد عمر في الإطاحة بالمطرقة، وفي سباقي 4 × 100 و4 × 400 متر عدواً، وخالد سعيد سباق 400 متر، وسلطان الضنحاني وأنور القوز في سباقي 1500 و10 آلاف متر جري.

فيما كانت الميداليات الفضية من نصيب كل من خالد سعيد في سباق 110 أمتار، ومهدي أشرف في 100 متر عدو، وأحمد بلال في الوثب الطويل، ومحمد عمر في رمي الجلة، وفارس حسن في سباق 400 متر عدو، وجمال الدين الدهقاني في الإطاحة بالمطرقة، ونال الميداليات البرونزية كل من عادل خميس في رمي الرمح، وإبراهيم المنصوري في سباق 10 آلاف متر جري، ومحمد سليم في الإطاحة بالقرص.

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