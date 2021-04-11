شاطئية رأس الخيمة للتنس تنطلق اليوم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تنطلق اليوم النسخة الأولى من بطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية PT200، والتي يشرف عليها اتحاد الإمارات للتنس برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة وتنظيم شركة أم باور للخدمات الرياضية وتستمر لثلاثة أيام بينما تقام النسخة الثانية خلال الفترة 16 - 18 أبريل الحالي وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولتين 30 ألف دولار أمريكي وتقام على شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، ويشارك في البطولتين 148 لاعباً ولاعبة وبواقع 88 لاعباً و60 لاعبة من 30 دولة أبرزها اليابان والبرازيل وروسيا وإسبانيا وإيطاليا بمشاركة أفضل سبعة لاعبين وأفضل سبع لاعبات من العشرة المصنفين الأوائل على مستوى العالم، وتعتبر أكبر بطولة تنس شاطئية من ناحية قيمة جوائزها في العام 2021، وفي هذا السياق، أكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن تنظيم بطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات المصنفين عالمياً وارتفاع قيمة جوائزها يعكس نجاح اتحاد الإمارات للتنس بأن يكون واجهة مهمة للعبة في العالم، وذلك بفضل البنى التحتية للإمارات، وما يتمتع به فريق العمل من خبرة مميزة، عززها التعاون المميز الذي يربطه بالاتحاد الدولي للتنس، ويعكس أهمية الشراكات المميزة مع الجهات الرياضية والسياحية وغيرها من الشراكات الهادفة، موضحاً: كشف تنظيم بطولات التنس الشاطئية في الإمارات عن وجود لاعبين مميزين في هذه اللعبة كانوا بحاجة لتنظيم مثل هذه الفعاليات ليتمكنوا من إبراز قدراتهم الفنية، ونتطلع من خلال بطولتي رأس الخيمة إلى تحقيق إضافة جديدة في نوعية البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس أو يشرف عليها.

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