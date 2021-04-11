«شاهين» بطل دوري الإمارات للرجبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق فريق شاهين لقب دوري الإمارات للرجبي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق رأس الخيمة 53 - 38.

وكانت البطولة قد جرت بنظام المناطق استجابة للإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، وتم تقسم فرق الدوري إلى منطقتين، كما تم تعديل نظام اللعب من حيث الوقت وعدد اللاعبين وعدد الأشواط، ومدتها، حيث أصبح عدد اللاعبين 10 لاعبين بدلاً عن 15 لاعباً، والمباريات بنظام ثلاثة أشواط مدة كل شوط 15 دقيقة بدلاً عن شوطين مدة كل شوط 40 دقيقة.

حضر المباراة النهائية قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي، وقدم التهنئة لفريق شاهين على إحرازه اللقب.

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