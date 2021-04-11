محمد بن ثعلوب يشيد بنتائج «الجودو» في بطولة آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بنتائج وأداء منتخب الإمارات في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى بقيرغيزستان، والتي حقق فيها المنتخب الميدالية البرونزية عن طريق فيكتور سكرتوف في وزن 73 كجم، والمركز الخامس عن طريق إيفان ريما رينكو في وزن 100 كجم.

وثمّن رئيس اتحاد المصارعة والجودو جهود الاتحاد الآسيوي برئاسة الكويتي عبيد زايد العنزي، مؤكداً أن النجاح الذي حققته البطولة يستحق الإشادة، خصوصاً فيما يتعلق بنجاح مساعي العودة للنشاط في الروزنامة الآسيوية، مع تطبيق معايير الإجراءات الاحترازية.

وحرص الدرعي على التواصل هاتفياً مع بعثة المنتخب الإماراتي في قيرغيزستان والتأكيد لهم على توفير كل الدعم في المرحلة المقبلة، استعداداً لبطولة العالم التي ستقام في العاصمة المجرية بودابيست في يونيو المقبل، وتعقبها دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021.

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