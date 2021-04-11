ختام دورة المستوى الثالث للحكم المحلي لرياضة المصارعة

المصدر: دبي – المركز الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية

اختتمت دورة إعداد الحكم المحلي لرياضة المصارعة «المستوى الثالث» والتي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع اتحاد المصارعة والجودو والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي على جزأين عبر تقنية الاتصال المرئي.

حاضر في الدورة شعبان السيد المدير الفني لاتحاد المصارعة والجودو وإسلام الشيشيني حكم الدرجة الثانية الدولي، وتناولت الدورة موضوعات الدورة عن المفاهيم والمبادئ لرياضة المصارعة والأمور المتعلقة بالحكم وواجباته.

واختتمت الدورة بتقديم عرض مرئي من أجل التركيز على الأوضاع الخطرة خلال اللعب ومنها عندما تكون الزاوية بين خط الكتفين والبساط أقل من 90 درجة.

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