شراكة إقليمية بين مانشستر سيتي ومنصة «نون»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن نادي مانشستر سيتي أمس إطلاق شراكة إقليمية مع منصة التسوق الإلكتروني «نون»، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون، لتصبح الشريك الرسمي للتسوق للنادي في الشرق الأوسط عبر الإنترنت، وتضمن الشراكة لمانشستر سيتي أساليب جديدة للتواصل مع المشجعين في الشرق الأوسط، بجانب ترسيخ حضور النادي على مستوى المنطقة وتقديم عدد من التجارب للتفاعل مع المعجبين والعملاء والشركات المحلية في المنطقة، وسيتم توظيف أيام المباريات والأصول الرقمية ضمن هذا التعاون.

وقال ستيفان سيبليك، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشراكات العالمية، في مجموعة سيتي لكرة القدم «نتطلع من خلال الشراكة مع «نون» لإطلاق التجارب والأنشطة التي تسهم بزيادة التفاعل مع جماهير جديدة في المنطقة، وخصوصاً أن فريق العمل في «نون» يمتلك طموحات وابتكارات وشغفاً تجاه المجتمعات المحلية والشركات التي تقدم لها خدماتها في الشرق الأوسط».

وقال علي حسين، رئيس العمال في منصة «نون»: نفخر بهذه الشراكة وسنعمل معاً على حصد المزيد من المكاسب بالنسبة لمجتمعاتنا، ومتشوقون لرؤية هذه الشراكة وهي تنمو وتحقق النجاح.

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